https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588735978.html
Врач назвал дискредитацию "Спутника V" элементом информационной войны
Врач назвал дискредитацию "Спутника V" элементом информационной войны
Попытки дискредитировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" - это элемент информационной войны и недобросовестной конкуренции, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T11:54
2020-12-11T11:54
2020-12-11T11:54
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
владимир круглый
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
игорь конашенков
здоровье - общество
в мире
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Попытки дискредитировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" - это элемент информационной войны и недобросовестной конкуренции, заявил РИА Новости в пятницу сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что за рубежом выделили средства на дискредитацию российской вакцины "Спутник V", и предупредил о скором появлении серии псевдо-аналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" по якобы "опасности" российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования."Конечно, это пример недобросовестной конкуренции, поскольку сейчас разрабатываются и уже разработаны несколько видов вакцин. Это огромные деньги", - сказал Круглый.Он подчеркнул, что вакцины – это не только медицинский ресурс, возможность привиться от COVID, это и очень жесткая конкуренция в плане продаж. "Учитывая, что речь идет о странах, желающих приобрести вакцины, это миллиарды долларов", - сказал он.Сенатор добавил, что Минобороны не раскрывает свои источники получения такой информации, но они "наверняка, надежные, заслуживают внимания и доверия".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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2020-12-11T11:54
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вакцина "спутник v", владимир круглый, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, игорь конашенков, здоровье - общество, в мире
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Попытки дискредитировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" - это элемент информационной войны и недобросовестной конкуренции, заявил РИА Новости в пятницу сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый
.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков
заявил, что за рубежом выделили средства на дискредитацию российской вакцины "Спутник V", и предупредил о скором появлении серии псевдо-аналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" по якобы "опасности" российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования.
"Конечно, это пример недобросовестной конкуренции, поскольку сейчас разрабатываются и уже разработаны несколько видов вакцин. Это огромные деньги", - сказал Круглый.
Он подчеркнул, что вакцины – это не только медицинский ресурс, возможность привиться от COVID, это и очень жесткая конкуренция в плане продаж. "Учитывая, что речь идет о странах, желающих приобрести вакцины, это миллиарды долларов", - сказал он.
Сенатор добавил, что Минобороны не раскрывает свои источники получения такой информации, но они "наверняка, надежные, заслуживают внимания и доверия".
По мнению законодателя, в дальнейшем конкуренция в мире будет все более жесткой, информационной войне против России "следует противопоставить реальную информацию о российской вакцине, о ее пользе".
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.