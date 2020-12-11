https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588735978.html

Врач назвал дискредитацию "Спутника V" элементом информационной войны

Врач назвал дискредитацию "Спутника V" элементом информационной войны

Попытки дискредитировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" - это элемент информационной войны и недобросовестной конкуренции, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T11:54

2020-12-11T11:54

2020-12-11T11:54

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

владимир круглый

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

игорь конашенков

здоровье - общество

в мире

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Попытки дискредитировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" - это элемент информационной войны и недобросовестной конкуренции, заявил РИА Новости в пятницу сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что за рубежом выделили средства на дискредитацию российской вакцины "Спутник V", и предупредил о скором появлении серии псевдо-аналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" по якобы "опасности" российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования."Конечно, это пример недобросовестной конкуренции, поскольку сейчас разрабатываются и уже разработаны несколько видов вакцин. Это огромные деньги", - сказал Круглый.Он подчеркнул, что вакцины – это не только медицинский ресурс, возможность привиться от COVID, это и очень жесткая конкуренция в плане продаж. "Учитывая, что речь идет о странах, желающих приобрести вакцины, это миллиарды долларов", - сказал он.Сенатор добавил, что Минобороны не раскрывает свои источники получения такой информации, но они "наверняка, надежные, заслуживают внимания и доверия".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-11T11:54 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", владимир круглый, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, игорь конашенков, здоровье - общество, в мире