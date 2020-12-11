https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588733727.html

Врач объяснил ошибки в тестах на ВИЧ при испытаниях австралийской вакцины

Врач объяснил ошибки в тестах на ВИЧ при испытаниях австралийской вакцины

Ложноположительные тесты на ВИЧ у добровольцев австралийской вакцины от коронавируса могут помешать работе исследователей и дискредитировать препарат, однако... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T11:42

2020-12-11T11:42

2020-12-11T11:42

распространение нового коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус covid-19

австралия

вич

в мире

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Ложноположительные тесты на ВИЧ у добровольцев австралийской вакцины от коронавируса могут помешать работе исследователей и дискредитировать препарат, однако сама по себе вакцина с этой точки зрения безопасна, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее австралийская газета Sidney Morning Herald сообщила, что власти страны отменили заказ стоимостью миллиард долларов на 50 миллионов доз местной вакцины против COVID, участники испытания которой сдали ложноположительные тесты на ВИЧ-инфекцию. При создании препарата ученые использовали платформу, содержащую фрагменты шиповидного белка вируса иммунодефицита."Что касается тестов на ВИЧ, реакция зависит, конечно, от того состава вакцинного материала, который использовался в разработке. А мы знаем уже, что вот этот новый коронавирус содержит фрагменты, похожие на фрагменты вируса иммунодефицита человека. Они не несут никакой опасности. Связано это с тем, что все ферменты, молекулы с похожими функциями, они одинаково устроены по строению", - рассказал Жемчугов.Так, например, все кишечные палочки схожи с дизентерией, а значит, могут быть ложноположительные перекрестные реакции. Случаи с ложноположительными тестами на ВИЧ у вакцинированных австралийским препаратом, по мнению специалиста, объясняются той же причиной. Задача исследователя, конструирующего тест-систему, - избежать пересечений белков или фрагментов нуклеиновых кислот."Что касается практики, тут дело австралийцев. Понятно, что дело не в том, что их вакцина будет вызывать ВИЧ. Но перекрестная реакция, она просто мешает работать. Просто дискредитирует эту вакцину. Как мы сможем проверять иммунный ответ на эту вакцину, если будет положительная реакция еще и на ВИЧ. Они правы. Я бы тоже такую вакцину не стал применять", - уточнил Жемчугов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/sputnik-1588724448.html

https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588698739.html

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владислав жемчугов, коронавирус covid-19, австралия, вич, в мире