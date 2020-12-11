https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588729390.html

Эксперт объяснил негативное отношение Запада к вакцине "Спутник V"

Эксперт объяснил негативное отношение Запада к вакцине "Спутник V"

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил в беседе в РИА Новости о наличии связи между попытками Запада дискредитировать вакцину от коронавируса "Спутник V" и... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T11:14

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распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

игорь конашенков

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нато

политика

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Военный эксперт Игорь Коротченко заявил в беседе в РИА Новости о наличии связи между попытками Запада дискредитировать вакцину от коронавируса "Спутник V" и военными усилиями стран НАТО по сдерживанию России.Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что за рубежом выделили средства на дискредитацию российской вакцины "Спутник V" и предупредил о скором появлении "серии псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" о якобы "опасности" российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования".Создание вакцины эксперт назвал вопросом большой политики и национальной безопасности. В целом, по словам Коротченко, информационная кампания против "Спутника V" идет параллельно с "военными усилиями Запада по сдерживанию России".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/sputnik-1588724448.html

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-11T11:14 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, игорь конашенков, игорь коротченко, здоровье - общество, нато, политика