Эксперт объяснил негативное отношение Запада к вакцине "Спутник V"
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Фото : РФПИ
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Военный эксперт Игорь Коротченко заявил в беседе в РИА Новости о наличии связи между попытками Запада дискредитировать вакцину от коронавируса "Спутник V" и военными усилиями стран НАТО по сдерживанию России.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что за рубежом выделили средства на дискредитацию российской вакцины "Спутник V" и предупредил о скором появлении "серии псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" о якобы "опасности" российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования".
Создание вакцины эксперт назвал вопросом большой политики и национальной безопасности. В целом, по словам Коротченко, информационная кампания против "Спутника V" идет параллельно с "военными усилиями Запада по сдерживанию России".
"Это дискредитация российской вакцины, чтобы затруднить ее выход на международный рынок. А ведь к ней проявляют интерес десятки государств… Вопрос с вакциной, вот эти подрывные усилия, они ложатся на военный фон, поэтому это комплексная политика противодействия Российской Федерации со стороны стран НАТО, прежде всего - США", - заявил эксперт.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
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