https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588718092.html

Кузнецова призвала не торопить испытание вакцины от COVID-19 на детях

Кузнецова призвала не торопить испытание вакцины от COVID-19 на детях

Испытание вакцины от COVID-19 на детях нельзя торопить: все должно проводиться согласно установленному законом порядку, даже если есть необходимость ускорения... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T10:02

2020-12-11T10:02

2020-12-11T12:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна кузнецова

коронавирусы

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Испытание вакцины от COVID-19 на детях нельзя торопить: все должно проводиться согласно установленному законом порядку, даже если есть необходимость ускорения процедур, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.Ранее центр "Вектор" заявил о планах начать исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" на детях 14-17 лет в декабре."Перед тем как испытывать вакцину на детях, есть определённый законом порядок исследования, которому предшествуют испытания на взрослых людях. И если там всё хорошо, то наступает другой этап, и это предлагается детям. Здесь, конечно, последним будет решение родителей и законных представителей ребёнка о тестировании вакцины. Поэтому все подходы, которые сейчас есть к апробации вакцины, к её правовому статусу и правовым нормам, на основе которых реализуются испытания, должны быть соблюдены. Если не будет завершён один период, испытатели не перейдут к следующему", - сказала детский омбудсмен."Если все в рамках закона, то вопросов быть не должно, даже если есть необходимость в ускорении каких-то процедур", - подчеркнула Кузнецова.Читайте полный текст интервью >>>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна кузнецова, коронавирусы, здоровье - общество, общество