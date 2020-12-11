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https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588718092.html
Кузнецова призвала не торопить испытание вакцины от COVID-19 на детях
Кузнецова призвала не торопить испытание вакцины от COVID-19 на детях
Испытание вакцины от COVID-19 на детях нельзя торопить: все должно проводиться согласно установленному законом порядку, даже если есть необходимость ускорения... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T10:02
2020-12-11T12:07
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Испытание вакцины от COVID-19 на детях нельзя торопить: все должно проводиться согласно установленному законом порядку, даже если есть необходимость ускорения процедур, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.Ранее центр "Вектор" заявил о планах начать исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" на детях 14-17 лет в декабре."Перед тем как испытывать вакцину на детях, есть определённый законом порядок исследования, которому предшествуют испытания на взрослых людях. И если там всё хорошо, то наступает другой этап, и это предлагается детям. Здесь, конечно, последним будет решение родителей и законных представителей ребёнка о тестировании вакцины. Поэтому все подходы, которые сейчас есть к апробации вакцины, к её правовому статусу и правовым нормам, на основе которых реализуются испытания, должны быть соблюдены. Если не будет завершён один период, испытатели не перейдут к следующему", - сказала детский омбудсмен."Если все в рамках закона, то вопросов быть не должно, даже если есть необходимость в ускорении каких-то процедур", - подчеркнула Кузнецова.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна кузнецова, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Кузнецова призвала не торопить испытание вакцины от COVID-19 на детях

10:02 11.12.2020 (обновлено: 12:07 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Испытание вакцины от COVID-19 на детях нельзя торопить: все должно проводиться согласно установленному законом порядку, даже если есть необходимость ускорения процедур, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее центр "Вектор" заявил о планах начать исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" на детях 14-17 лет в декабре.
"Перед тем как испытывать вакцину на детях, есть определённый законом порядок исследования, которому предшествуют испытания на взрослых людях. И если там всё хорошо, то наступает другой этап, и это предлагается детям. Здесь, конечно, последним будет решение родителей и законных представителей ребёнка о тестировании вакцины. Поэтому все подходы, которые сейчас есть к апробации вакцины, к её правовому статусу и правовым нормам, на основе которых реализуются испытания, должны быть соблюдены. Если не будет завершён один период, испытатели не перейдут к следующему", - сказала детский омбудсмен.
"Если все в рамках закона, то вопросов быть не должно, даже если есть необходимость в ускорении каких-то процедур", - подчеркнула Кузнецова.
Читайте полный текст интервью >>>
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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