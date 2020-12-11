https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588707487.html

Среди военнослужащих нет отказавшихся от вакцинации "Спутником V"

Среди военнослужащих нет отказавшихся от вакцинации "Спутником V"

Отказов от вакцинации препаратом "Спутник V" среди военнослужащих не отмечено, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T08:16

2020-12-11T08:16

2020-12-11T08:16

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

игорь конашенков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587379232_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_f72042c658d57d47f65b0bd6d36336b7.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Отказов от вакцинации препаратом "Спутник V" среди военнослужащих не отмечено, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Успешный практический опыт испытаний и сформированный иммунитет после вакцинации "Спутником V" всех привившихся от руководства Вооруженных сил РФ до военнослужащих различных подразделений служит гарантией эффективности и безопасности созданной в России вакцины. Поэтому даже c учетом добровольности каких-либо отказов от вакцинации "Спутником V" среди военнослужащих не отмечено", - сказал он.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, игорь конашенков, общество