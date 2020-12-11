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Среди военнослужащих нет отказавшихся от вакцинации "Спутником V"
Среди военнослужащих нет отказавшихся от вакцинации "Спутником V"
Отказов от вакцинации препаратом "Спутник V" среди военнослужащих не отмечено, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T08:16
2020-12-11T08:16
2020-12-11T08:16
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
игорь конашенков
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Отказов от вакцинации препаратом "Спутник V" среди военнослужащих не отмечено, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Успешный практический опыт испытаний и сформированный иммунитет после вакцинации "Спутником V" всех привившихся от руководства Вооруженных сил РФ до военнослужащих различных подразделений служит гарантией эффективности и безопасности созданной в России вакцины. Поэтому даже c учетом добровольности каких-либо отказов от вакцинации "Спутником V" среди военнослужащих не отмечено", - сказал он.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, игорь конашенков, общество