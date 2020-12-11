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Названы самые опасные для ужина продукты
Названы самые опасные для ужина продукты
Врач и телеведущий Сергей Агапкин и доктор Михаил Гинзбург в эфире телеканала "Россия 1" назвали продукты, употребление которых на ужин может вызвать проблемы... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T10:33
2020-12-11T10:33
2020-12-11T12:40
михаил гинзбург
здоровье
общество
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Сергей Агапкин и доктор Михаил Гинзбург в эфире телеканала "Россия 1" назвали продукты, употребление которых на ужин может вызвать проблемы со здоровьем.В этот список попали соленья, колбасы и другие продукты из переработанного мяса, а также белый хлеб.По словам Агапкина, соленые продукты задерживают жидкость в организме, из-за чего люди утром встают "с отеками и помятым лицом".Колбасы также содержат много соли и повышают риск развития гастрита, предупредил Гинзбург.Белый хлеб, в свою очередь, имеет высокий гликемический индекс и резко повышает уровень сахара в крови.Кроме того, подобные "инсулиновые удары" перед сном могут привести к резкому пробуждению с внезапным чувством голода, заключил специалист.
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михаил гинзбург, здоровье, общество
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Врач и телеведущий Сергей Агапкин и доктор Михаил Гинзбург
в эфире телеканала "Россия 1
" назвали продукты, употребление которых на ужин может вызвать проблемы со здоровьем.
В этот список попали соленья, колбасы и другие продукты из переработанного мяса, а также белый хлеб.
По словам Агапкина, соленые продукты задерживают жидкость в организме, из-за чего люди утром встают "с отеками и помятым лицом".
Колбасы также содержат много соли и повышают риск развития гастрита, предупредил Гинзбург.
Белый хлеб, в свою очередь, имеет высокий гликемический индекс и резко повышает уровень сахара в крови.
"Это нехорошо, потому что избыток инсулина тоже напрямую ведет к развитию той же артериальной гипертонии, некоторых опухолей", — объяснил он.
Кроме того, подобные "инсулиновые удары" перед сном могут привести к резкому пробуждению с внезапным чувством голода, заключил специалист.