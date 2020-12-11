https://ria.ru/20201211/uzhin-1588722794.html

Названы самые опасные для ужина продукты

Названы самые опасные для ужина продукты

Врач и телеведущий Сергей Агапкин и доктор Михаил Гинзбург в эфире телеканала "Россия 1" назвали продукты, употребление которых на ужин может вызвать проблемы... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T10:33

2020-12-11T10:33

2020-12-11T12:40

михаил гинзбург

здоровье

общество

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Сергей Агапкин и доктор Михаил Гинзбург в эфире телеканала "Россия 1" назвали продукты, употребление которых на ужин может вызвать проблемы со здоровьем.В этот список попали соленья, колбасы и другие продукты из переработанного мяса, а также белый хлеб.По словам Агапкина, соленые продукты задерживают жидкость в организме, из-за чего люди утром встают "с отеками и помятым лицом".Колбасы также содержат много соли и повышают риск развития гастрита, предупредил Гинзбург.Белый хлеб, в свою очередь, имеет высокий гликемический индекс и резко повышает уровень сахара в крови.Кроме того, подобные "инсулиновые удары" перед сном могут привести к резкому пробуждению с внезапным чувством голода, заключил специалист.

https://ria.ru/20201210/mozg-1588537234.html

https://ria.ru/20200910/ovsyanka-1577026922.html

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михаил гинзбург, здоровье, общество