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В Киеве опасаются введения российских войск в Белоруссию
В Киеве опасаются введения российских войск в Белоруссию
Ситуация в Белоруссии и Молдавии очень опасна для Киева, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T23:33
2020-12-11T23:36
алексей данилов
майя санду
обсе
александр лукашенко
молдавия
белоруссия
киев
в мире
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КИЕВ, 11 дек – РИА Новости. Ситуация в Белоруссии и Молдавии очень опасна для Киева, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов."Ситуация в Белоруссии, в Молдавии, все это рядом с нашими границами, для нас это очень опасно. Прежде всего ситуация в Белоруссии опасна потому, что она является партнером РФ, у них по-другому это называется, у них есть общие обязательства. У нас большая обеспокоенность есть по вопросу, если (российские) военные полностью войдут на территорию Белоруссии, в больших количествах, для нас это будет вызов", - заявил он в эфире "Свободы слова Савика Шустера", трансляция ведется в YouTube.В Белоруссии уже несколько месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие "резких движений".
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алексей данилов, майя санду, обсе, александр лукашенко, молдавия, белоруссия, киев, в мире

В Киеве опасаются введения российских войск в Белоруссию

23:33 11.12.2020 (обновлено: 23:36 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 дек – РИА Новости. Ситуация в Белоруссии и Молдавии очень опасна для Киева, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"Ситуация в Белоруссии, в Молдавии, все это рядом с нашими границами, для нас это очень опасно. Прежде всего ситуация в Белоруссии опасна потому, что она является партнером РФ, у них по-другому это называется, у них есть общие обязательства. У нас большая обеспокоенность есть по вопросу, если (российские) военные полностью войдут на территорию Белоруссии, в больших количествах, для нас это будет вызов", - заявил он в эфире "Свободы слова Савика Шустера", трансляция ведется в YouTube.
В Белоруссии уже несколько месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие "резких движений".
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