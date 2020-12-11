https://ria.ru/20201211/ukraina-1588863956.html
Международный уголовный суд приготовился расследовать события на Украине
Международный уголовный суд приготовился расследовать события на Украине
Международный уголовный суд (МУС) готов начать расследование ситуации на Украине и в Крыму, сообщила генпрокурор суда Фату Бенсуда. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T22:51
2020-12-11T22:51
2020-12-11T23:16
фату бенсуда
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) готов начать расследование ситуации на Украине и в Крыму, сообщила генпрокурор суда Фату Бенсуда."По итогам тщательного и независимого процесса сегодня я могу объявить, что правовые критерии для возбуждения расследований в связи с ситуацией на Украине соблюдены", — говорится в ее заявлении на официальном сайте ведомства.МУС рассматривает вопрос "военных преступлений и преступлений против человечности", совершенных на Украине в ходе боевых действий и во время содержания людей под стражей, а также ситуацию в Крыму. Предварительное изучение этих событий было начато 24 апреля 2014 года после специального заявления украинского правительства.Как отметила Бенсуда, при изучении вопроса учитывалась также информация о "национальных процессуальных действиях", инициированных со стороны России и имеющих отношение к ситуации на Украине.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне гражданского противостояния в Донбассе и возвращения Крыма в состав России в 2014 году. Киев не раз обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны, а в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россию назвали "страной-агрессором".В Москве отрицают неприемлемые обвинения Киева, подчеркивая, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20201211/krym-1588863199.html
https://ria.ru/20201211/donbass-1588744817.html
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фату бенсуда, верховная рада украины, международный уголовный суд, москва, республика крым, севастополь, оон, киев, украина, в мире