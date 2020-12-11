Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201211/ukraina-1588863956.html
Международный уголовный суд приготовился расследовать события на Украине
Международный уголовный суд приготовился расследовать события на Украине
Международный уголовный суд (МУС) готов начать расследование ситуации на Украине и в Крыму, сообщила генпрокурор суда Фату Бенсуда. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T22:51
2020-12-11T23:16
фату бенсуда
верховная рада украины
международный уголовный суд
москва
республика крым
севастополь
оон
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156073/60/1560736069_0:305:2990:1987_1920x0_80_0_0_605d2d83b09c73572d94bd12b79b5255.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) готов начать расследование ситуации на Украине и в Крыму, сообщила генпрокурор суда Фату Бенсуда."По итогам тщательного и независимого процесса сегодня я могу объявить, что правовые критерии для возбуждения расследований в связи с ситуацией на Украине соблюдены", — говорится в ее заявлении на официальном сайте ведомства.МУС рассматривает вопрос "военных преступлений и преступлений против человечности", совершенных на Украине в ходе боевых действий и во время содержания людей под стражей, а также ситуацию в Крыму. Предварительное изучение этих событий было начато 24 апреля 2014 года после специального заявления украинского правительства.Как отметила Бенсуда, при изучении вопроса учитывалась также информация о "национальных процессуальных действиях", инициированных со стороны России и имеющих отношение к ситуации на Украине.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне гражданского противостояния в Донбассе и возвращения Крыма в состав России в 2014 году. Киев не раз обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны, а в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россию назвали "страной-агрессором".В Москве отрицают неприемлемые обвинения Киева, подчеркивая, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20201211/krym-1588863199.html
https://ria.ru/20201211/donbass-1588744817.html
москва
республика крым
севастополь
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156073/60/1560736069_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_41227782b9f465b6d936f8bd5b0dc27d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фату бенсуда, верховная рада украины, международный уголовный суд, москва, республика крым, севастополь, оон, киев, украина, в мире

Международный уголовный суд приготовился расследовать события на Украине

22:51 11.12.2020 (обновлено: 23:16 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) готов начать расследование ситуации на Украине и в Крыму, сообщила генпрокурор суда Фату Бенсуда.
"По итогам тщательного и независимого процесса сегодня я могу объявить, что правовые критерии для возбуждения расследований в связи с ситуацией на Украине соблюдены", — говорится в ее заявлении на официальном сайте ведомства.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 22:28
Депутат назвал призыв украинского дипломата к захвату Крыма "идиотизмом"
МУС рассматривает вопрос "военных преступлений и преступлений против человечности", совершенных на Украине в ходе боевых действий и во время содержания людей под стражей, а также ситуацию в Крыму. Предварительное изучение этих событий было начато 24 апреля 2014 года после специального заявления украинского правительства.
Как отметила Бенсуда, при изучении вопроса учитывалась также информация о "национальных процессуальных действиях", инициированных со стороны России и имеющих отношение к ситуации на Украине.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне гражданского противостояния в Донбассе и возвращения Крыма в состав России в 2014 году. Киев не раз обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны, а в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россию назвали "страной-агрессором".
В Москве отрицают неприемлемые обвинения Киева, подчеркивая, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 12:38
На Украине оценили роль России в переговорах по Донбассу
 
Фату БенсудаВерховная Рада УкраиныМеждународный уголовный судМоскваРеспублика КрымСевастопольООНКиевУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Электричество из сточных вод. Российские химики заставят микробы работать
08:51Трамп прокомментировал отказ Верховного суда пересмотреть итоги выборов
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
Лента новостейМолния