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Армавирский убийца заявил, что хотел расправиться с братом своей девушки
Армавирский убийца заявил, что хотел расправиться с братом своей девушки
Подозреваемый в жестоком убийстве своей возлюбленной и её младшего брата в Краснодарском крае в новом видео заявил, что хотел расправиться не с девушкой, а с... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T16:30
2020-12-11T20:26
следственный комитет россии (ск рф)
армавир
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. Подозреваемый в жестоком убийстве своей возлюбленной и её младшего брата в Краснодарском крае в новом видео заявил, что хотел расправиться не с девушкой, а с мальчиком.По данным СК, 32-летний житель Армавира поссорился со своей 26-летней подругой, до смерти забил ее и унес тело в ванну. Потом он поехал в соседнюю станицу, нашел ее 9-летнего брата - и тоже убил с особой жесткостью. Затем прибыл в Джубгу, оставил там автомобиль недалеко от моря и скрылся. Преступника ищут."Думал ли я об убийстве? Да, думал. Давно думал. Но я хотел убить не ее, я хотел убить ее брата. Он меня очень сильно злит", - сказал мужчина, лицо которого испачкано кровью.В первом видео он попытался пояснить причины своих поступков, рассказал о непростых отношениях с девушкой, планах покалечить и задушить ее брата, а также заявил о намерении покончить с собой.
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следственный комитет россии (ск рф), армавир, краснодарский край, происшествия

Армавирский убийца заявил, что хотел расправиться с братом своей девушки

16:30 11.12.2020 (обновлено: 20:26 11.12.2020)
 
© СК РФСледователи на месте убийства девушки и ее брата в городе Армавир. Стоп-кадр видео
Следователи на месте убийства девушки и ее брата в городе Армавир. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© СК РФ
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КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. Подозреваемый в жестоком убийстве своей возлюбленной и её младшего брата в Краснодарском крае в новом видео заявил, что хотел расправиться не с девушкой, а с мальчиком.
По данным СК, 32-летний житель Армавира поссорился со своей 26-летней подругой, до смерти забил ее и унес тело в ванну. Потом он поехал в соседнюю станицу, нашел ее 9-летнего брата - и тоже убил с особой жесткостью. Затем прибыл в Джубгу, оставил там автомобиль недалеко от моря и скрылся. Преступника ищут.
"Думал ли я об убийстве? Да, думал. Давно думал. Но я хотел убить не ее, я хотел убить ее брата. Он меня очень сильно злит", - сказал мужчина, лицо которого испачкано кровью.
В первом видео он попытался пояснить причины своих поступков, рассказал о непростых отношениях с девушкой, планах покалечить и задушить ее брата, а также заявил о намерении покончить с собой.
СК опубликовал кадры с места убийства девушки в Армавире - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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Следственный комитет России (СК РФ)АрмавирКраснодарский крайПроисшествия
 
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