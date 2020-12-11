https://ria.ru/20201211/ubiystvo-1588801181.html

Армавирский убийца заявил, что хотел расправиться с братом своей девушки

Армавирский убийца заявил, что хотел расправиться с братом своей девушки

Подозреваемый в жестоком убийстве своей возлюбленной и её младшего брата в Краснодарском крае в новом видео заявил, что хотел расправиться не с девушкой, а с... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T16:30

2020-12-11T16:30

2020-12-11T20:26

следственный комитет россии (ск рф)

армавир

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. Подозреваемый в жестоком убийстве своей возлюбленной и её младшего брата в Краснодарском крае в новом видео заявил, что хотел расправиться не с девушкой, а с мальчиком.По данным СК, 32-летний житель Армавира поссорился со своей 26-летней подругой, до смерти забил ее и унес тело в ванну. Потом он поехал в соседнюю станицу, нашел ее 9-летнего брата - и тоже убил с особой жесткостью. Затем прибыл в Джубгу, оставил там автомобиль недалеко от моря и скрылся. Преступника ищут."Думал ли я об убийстве? Да, думал. Давно думал. Но я хотел убить не ее, я хотел убить ее брата. Он меня очень сильно злит", - сказал мужчина, лицо которого испачкано кровью.В первом видео он попытался пояснить причины своих поступков, рассказал о непростых отношениях с девушкой, планах покалечить и задушить ее брата, а также заявил о намерении покончить с собой.

https://ria.ru/20201211/armavir-1588721313.html

армавир

краснодарский край

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следственный комитет россии (ск рф), армавир, краснодарский край, происшествия