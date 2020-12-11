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"Снимал все на видео": кто жестоко убил девушку и ее девятилетнего брата
"Снимал все на видео": кто жестоко убил девушку и ее девятилетнего брата
"Я пытался сделать так, чтобы все было хорошо, работал над дальнейшим будущим", — 32-летний Акшин Гусейнов из Краснодарского края записал и выложил в Сеть... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:05
2020-12-11T16:04
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. "Я пытался сделать так, чтобы все было хорошо, работал над дальнейшим будущим", — 32-летний Акшин Гусейнов из Краснодарского края записал и выложил в Сеть десятиминутное видео, подробно рассказав, зачем и как убивал свою девушку, 26-летнюю Викторию Макарову. Ее девятилетний брат в тот момент еще был жив — но Гусейнов пообещал "поехать к нему и переломать все кости". Сейчас подозреваемого в двойном убийстве ищет полиция.Видео из ваннойШокирующие фотографии и видео в ночь с четверга на пятницу появились сразу в нескольких пабликах ВК — по словам администраторов интернет-сообществ, их прислал пользователь под ником Акшин Гусейнов. На кадрах убийца позирует на фоне ванны, в которой лежит окровавленное тело девушки."Я сразу хочу сказать, что я адекватный и нахожусь в нормальном состоянии, — объясняет автор ролика. — Как это все произошло? Третьего декабря она мне призналась в измене. Якобы еще с августа встречалась с другим, мотивируя это тем, что мы все равно не живем вместе. При этом мы регулярно встречались, я покупал дорогие вещи, заботился о ней и работал на наши будущие отношения".Затем Гусейнов признается, что жестоко избил девушку, после чего решил ее убить, чтобы та не рассказала об этом своей матери. При этом, по его словам, дело тут не столько в измене, сколько в накопившемся у него недовольстве поведением девушки, которая, как он выразился, "выносила ему мозг".Администраторы пабликов попытались всячески вразумить молодого человека, посоветовали ему пойти в полицию, написать явку с повинной. Однако тот сел за руль и поехал в станицу Новоалексеевская, где жили мать и младший брат убитой.Виктория Макарова, как рассказывают местные, выросла в неполной семье — мать воспитывала детей в одиночку. Их отец тоже живет в Новоалексеевской, однако давно прекратил общаться с дочерью и сыном."В школе Вика училась хорошо, — вспоминает в беседе с РИА Новости ее одноклассница Елена. — Потом уехала в Армавир и поступила в филиал местного университета. Окончив вуз, осталась в городе, устроилась продавцом в магазин. Но почти в каждые выходные навещала родных в станице. Помогала матери воспитывать младшего брата, иногда забирала его к себе в Армавир". На фото: Виктория МакароваВика, отметила собеседница, никогда не была обделена мужским вниманием, однако легкомысленной ее назвать никак нельзя."Теплые отношения"В Армавире Виктория познакомилась с 32-летним бизнесменом Акшином Гусейновым — на него оформлено ИП "Производство изделий для праздников, карнавалов или прочих изделий для увеселения". Также он занимался строительством и управлял пейнтбольным клубом ARMA, где устраивал военно-тактические игры.Гусейнов начал ухаживать за девушкой и добился взаимности. В итоге пара стала жить вместе."Мы часто бывали у них в гостях, — говорит коллега погибшей Анастасия. — То, что произошло, в голове не укладывается. Ведь и Вика, и Акшин были вполне адекватными. Если кто-то оказывал Вике знаки внимания, она сразу предупреждала, что у нее есть парень. Акшин был заботливый, помогал не только ей, но и младшему брату. Словом, хорошая пара".Впрочем, другие знакомые Виктории утверждают, что в социальных сетях она позиционировала себя как "девушка в активном поиске". "Мне казалось, что Вика ни с кем не встречается, — признается Елена, с которой они вместе росли. — Она выкладывала в соцсетях различные сториз, и многие парни интересовались, есть ли у нее кто-нибудь. На что Вика всегда отвечала отрицательно. О том, что она с кем-то жила, я узнала лишь сегодня". Расправившись с девушкой, Гусейнов, по версии следствия, приехал в станицу Новоалексеевская — к Викиной семье. Дома застал лишь девятилетнего брата девушки. Мать — сотрудница местной АЗС — была на работе. Вскоре администраторы пабликов ВК получили новый "шок-контент" — снимки забитого до смерти ребенка с переломанными руками и ногами. "С особой жестокостью"Как сообщает СК по Краснодарскому краю, все началось в четверг с конфликта на почве ревности. Гусейнов, против которого уже возбудили уголовное дело, подозревается в том, что сначала в ссоре убил сожительницу, а потом — ее младшего брата."Нанес девушке множество ударов по голове, тело перенес в ванну, — объясняют следователи. — Затем на автомобиле направился в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где с особой жестокостью убил девятилетнего брата погибшей. Прибыв в поселок Джубга Туапсинского района, подозреваемый оставил автомобиль недалеко от моря и скрылся".В Армавире Гусейнов и Виктория жили на улице Розы Люксембург в съемной квартире. Сейчас там и в станице Новоалексеевской работают криминалисты, уже назначено несколько судебно-медицинских экспертиз.По поручению исполняющего обязанности руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова сформированы следственные группы из наиболее опытных сотрудников. По всем отделам полиции разосланы ориентировки.
https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577446694.html
https://ria.ru/20200728/1574998533.html
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следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край

"Снимал все на видео": кто жестоко убил девушку и ее девятилетнего брата

15:05 11.12.2020 (обновлено: 16:04 11.12.2020)
 
© СК РФСледователи на месте убийства девушки и ее брата в городе Армавир. Стоп-кадр видео
Следователи на месте убийства девушки и ее брата в городе Армавир. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© СК РФ
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. "Я пытался сделать так, чтобы все было хорошо, работал над дальнейшим будущим", — 32-летний Акшин Гусейнов из Краснодарского края записал и выложил в Сеть десятиминутное видео, подробно рассказав, зачем и как убивал свою девушку, 26-летнюю Викторию Макарову. Ее девятилетний брат в тот момент еще был жив — но Гусейнов пообещал "поехать к нему и переломать все кости". Сейчас подозреваемого в двойном убийстве ищет полиция.

Видео из ванной

Шокирующие фотографии и видео в ночь с четверга на пятницу появились сразу в нескольких пабликах ВК — по словам администраторов интернет-сообществ, их прислал пользователь под ником Акшин Гусейнов. На кадрах убийца позирует на фоне ванны, в которой лежит окровавленное тело девушки.
"Я сразу хочу сказать, что я адекватный и нахожусь в нормальном состоянии, — объясняет автор ролика. — Как это все произошло? Третьего декабря она мне призналась в измене. Якобы еще с августа встречалась с другим, мотивируя это тем, что мы все равно не живем вместе. При этом мы регулярно встречались, я покупал дорогие вещи, заботился о ней и работал на наши будущие отношения".
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Затем Гусейнов признается, что жестоко избил девушку, после чего решил ее убить, чтобы та не рассказала об этом своей матери. При этом, по его словам, дело тут не столько в измене, сколько в накопившемся у него недовольстве поведением девушки, которая, как он выразился, "выносила ему мозг".
Администраторы пабликов попытались всячески вразумить молодого человека, посоветовали ему пойти в полицию, написать явку с повинной. Однако тот сел за руль и поехал в станицу Новоалексеевская, где жили мать и младший брат убитой.
Виктория Макарова, как рассказывают местные, выросла в неполной семье — мать воспитывала детей в одиночку. Их отец тоже живет в Новоалексеевской, однако давно прекратил общаться с дочерью и сыном.
"В школе Вика училась хорошо, — вспоминает в беседе с РИА Новости ее одноклассница Елена. — Потом уехала в Армавир и поступила в филиал местного университета. Окончив вуз, осталась в городе, устроилась продавцом в магазин. Но почти в каждые выходные навещала родных в станице. Помогала матери воспитывать младшего брата, иногда забирала его к себе в Армавир".
На фото: Виктория Макарова
Вика, отметила собеседница, никогда не была обделена мужским вниманием, однако легкомысленной ее назвать никак нельзя.

"Теплые отношения"

В Армавире Виктория познакомилась с 32-летним бизнесменом Акшином Гусейновым — на него оформлено ИП "Производство изделий для праздников, карнавалов или прочих изделий для увеселения". Также он занимался строительством и управлял пейнтбольным клубом ARMA, где устраивал военно-тактические игры.
Гусейнов начал ухаживать за девушкой и добился взаимности. В итоге пара стала жить вместе.
"Мы часто бывали у них в гостях, — говорит коллега погибшей Анастасия. — То, что произошло, в голове не укладывается. Ведь и Вика, и Акшин были вполне адекватными. Если кто-то оказывал Вике знаки внимания, она сразу предупреждала, что у нее есть парень. Акшин был заботливый, помогал не только ей, но и младшему брату. Словом, хорошая пара".
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Впрочем, другие знакомые Виктории утверждают, что в социальных сетях она позиционировала себя как "девушка в активном поиске". "Мне казалось, что Вика ни с кем не встречается, — признается Елена, с которой они вместе росли. — Она выкладывала в соцсетях различные сториз, и многие парни интересовались, есть ли у нее кто-нибудь. На что Вика всегда отвечала отрицательно. О том, что она с кем-то жила, я узнала лишь сегодня".
Расправившись с девушкой, Гусейнов, по версии следствия, приехал в станицу Новоалексеевская — к Викиной семье. Дома застал лишь девятилетнего брата девушки. Мать — сотрудница местной АЗС — была на работе.
Вскоре администраторы пабликов ВК получили новый "шок-контент" — снимки забитого до смерти ребенка с переломанными руками и ногами.

"С особой жестокостью"

Как сообщает СК по Краснодарскому краю, все началось в четверг с конфликта на почве ревности. Гусейнов, против которого уже возбудили уголовное дело, подозревается в том, что сначала в ссоре убил сожительницу, а потом — ее младшего брата.
© СК РФСледователи на месте убийства девушки и ее брата в Армавире. Стоп-кадр видео
Следователи на месте убийства девушки и ее брата в городе Армавир. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© СК РФ
Следователи на месте убийства девушки и ее брата в Армавире. Стоп-кадр видео
"Нанес девушке множество ударов по голове, тело перенес в ванну, — объясняют следователи. — Затем на автомобиле направился в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где с особой жестокостью убил девятилетнего брата погибшей. Прибыв в поселок Джубга Туапсинского района, подозреваемый оставил автомобиль недалеко от моря и скрылся".
В Армавире Гусейнов и Виктория жили на улице Розы Люксембург в съемной квартире. Сейчас там и в станице Новоалексеевской работают криминалисты, уже назначено несколько судебно-медицинских экспертиз.
По поручению исполняющего обязанности руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова сформированы следственные группы из наиболее опытных сотрудников. По всем отделам полиции разосланы ориентировки.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Краснодарский край
 
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