https://ria.ru/20201211/ubiystvo-1588739157.html

Подозреваемый в двойном убийстве на Кубани держит пейнтбольный клуб

Подозреваемый в двойном убийстве на Кубани держит пейнтбольный клуб

Житель Армавира, подозреваемый в жестоком убийстве своей возлюбленной и её младшего брата, около двух лет арендует землю у базы отдыха, там он организовал... РИА Новости, 11.12.2020

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следственный комитет россии (ск рф)

армавир

краснодарский край

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СОЧИ, 11 дек - РИА Новости. Житель Армавира, подозреваемый в жестоком убийстве своей возлюбленной и её младшего брата, около двух лет арендует землю у базы отдыха, там он организовал пейнтбольный клуб, сообщил РИА Новости администратор базы отдыха "Уруп".По данным СК, 32-летний житель Армавира поссорился со своей 26-летней девушкой, до смерти забил ее и унес тело в ванну. Потом он поехал в соседнюю станицу, нашел ее 9-летнего брата - и тоже убил с особой жесткостью. Затем прибыл в Джубгу, оставил там автомобиль недалеко от моря и скрылся. Преступника ищут."Он арендовал землю около двух лет. Но сам клуб находится рядом с базой. У нас разные въезды, мы видели его, только если одновременно приезжали. А так никто лично из работников базы с ним не общался, лично о нем ничего не знает. Он контактировал с бухгалтерией, оплачивал аренду", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201211/armavir-1588721313.html

армавир

краснодарский край

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следственный комитет россии (ск рф), армавир, краснодарский край