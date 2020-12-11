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Житель Армавира жестоко убил подругу и ее девятилетнего брата
Житель Армавира жестоко убил подругу и ее девятилетнего брата
В Краснодарском крае 32-летний мужчина убил свою 26-летнюю девушку, после чего с особой жестокостью расправился с ее девятилетним братом. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T09:33
2020-12-11T19:10
следственный комитет россии (ск рф)
армавир
туапсинский район
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА/КРАСНОДАР, 11 дек — РИА Новости. В Краснодарском крае 32-летний мужчина убил свою 26-летнюю девушку, после чего с особой жестокостью расправился с ее девятилетним братом.Следственный комитет возбудил уголовное дело, подозреваемого ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. По информации СК, пара жила в съемной квартире на улице Розы Люксембург в городе Армавир. Днем 10 декабря во время ссоры на почве ревности мужчина нанес девушке множество смертельных ударов по голове. Когда она умерла, подозреваемый отнес тело в ванную и записал девятиминутное видео. На нем он признался в убийстве подруги в порыве гнева, рассказал об их отношениях и сообщил о планах покалечить и убить ее брата, а потом покончить с собой. При этом он назвал себя "адекватным".После этого он поехал в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где убил младшего брата девушки. Затем мужчина приехал в поселок Джубга Туапсинского района, оставил автомобиль недалеко от берега моря и скрылся.На месте трагедии работают следователи и криминалисты.
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армавир
туапсинский район
краснодарский край
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7 495 645-6601
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Убийства на Кубани: работа следственной группы на месте происшествия
Следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю в отношении 32-летнего жителя города Армавира возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве 26-летней сожительницы и ее 9-летнего брата с особой жестокостью .
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следственный комитет россии (ск рф), армавир, туапсинский район, краснодарский край, происшествия

Житель Армавира жестоко убил подругу и ее девятилетнего брата

09:33 11.12.2020 (обновлено: 19:10 11.12.2020)
 
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МОСКВА/КРАСНОДАР, 11 дек — РИА Новости. В Краснодарском крае 32-летний мужчина убил свою 26-летнюю девушку, после чего с особой жестокостью расправился с ее девятилетним братом.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, подозреваемого ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По информации СК, пара жила в съемной квартире на улице Розы Люксембург в городе Армавир. Днем 10 декабря во время ссоры на почве ревности мужчина нанес девушке множество смертельных ударов по голове. Когда она умерла, подозреваемый отнес тело в ванную и записал девятиминутное видео.
На нем он признался в убийстве подруги в порыве гнева, рассказал об их отношениях и сообщил о планах покалечить и убить ее брата, а потом покончить с собой. При этом он назвал себя "адекватным".
"Я в себе. <...> Не знаю, что на меня нашло. <...> Убил ее, потому что несколько раз ударил и понял, что это крах, обратного пути нет", — сказал он. Запись мужчина выложил в Сеть.
После этого он поехал в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где убил младшего брата девушки. Затем мужчина приехал в поселок Джубга Туапсинского района, оставил автомобиль недалеко от берега моря и скрылся.
На месте трагедии работают следователи и криминалисты.
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Следственный комитет России (СК РФ)АрмавирТуапсинский районКраснодарский крайПроисшествия
 
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