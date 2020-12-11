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Путин признался, что при просмотре телевизора иногда "оторопь берет"
Путин признался, что при просмотре телевизора иногда "оторопь берет"
В вопросе контроля за ТВ-контентом необходимо действовать аккуратно, однако из ряда вон выходящие вещи важно ограничивать, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:47
2020-12-11T19:57
телевидение
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В вопросе контроля за ТВ-контентом необходимо действовать аккуратно, однако из ряда вон выходящие вещи важно ограничивать, заявил президент Владимир Путин.Накануне во время видеовстречи главы государства с членами Совета по правам человека (СПЧ) журналистка Марина Ахмедова подняла тему морально-этических норм в СМИ и соцсетях. Она привела темы нескольких ток-шоу на федеральных каналах — "От кого родила 12-летняя школьница?", "Беременна в 15", "Кто отец – Саша, Леша или Слава? Отчим или одноклассник". Более того, по ее словам, появились люди, готовые торговать смертью в прямом эфире."Все, что вы сказали, я полностью разделяю. Эти сцены насилия &lt;…&gt;. Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает. Но иногда, если попадается, оторопь берет, я с вами полностью согласен", — сказал президент. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.При этом, по словам Путина, контент на телевидении зависит от культурного уровня людей, "которые выпускают в эфир такие вещи"."Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно все-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей и корежить их сознание, а наоборот, будем укреплять", — добавил он.По словам российского лидера, в этой сфере нужно набраться терпения, так как "не все средства хороши для достижения благородных целей"."Жесткие ограничения со стороны государства могут привести к обратной реакции. Это так странно, наверное, звучит из моих уст, но я думаю, что это так. Я именно так к этому и отношусь", — пояснил президент.Путин заверил членов СПЧ, что в этом вопросе государство будет действовать аккуратно и обязательно будет работать в этом направлении.
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телевидение, россия, владимир путин, общество

Путин признался, что при просмотре телевизора иногда "оторопь берет"

18:47 11.12.2020 (обновлено: 19:57 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В вопросе контроля за ТВ-контентом необходимо действовать аккуратно, однако из ряда вон выходящие вещи важно ограничивать, заявил президент Владимир Путин.
Накануне во время видеовстречи главы государства с членами Совета по правам человека (СПЧ) журналистка Марина Ахмедова подняла тему морально-этических норм в СМИ и соцсетях. Она привела темы нескольких ток-шоу на федеральных каналах — "От кого родила 12-летняя школьница?", "Беременна в 15", "Кто отец – Саша, Леша или Слава? Отчим или одноклассник". Более того, по ее словам, появились люди, готовые торговать смертью в прямом эфире.
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"Все, что вы сказали, я полностью разделяю. Эти сцены насилия <…>. Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает. Но иногда, если попадается, оторопь берет, я с вами полностью согласен", — сказал президент. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
При этом, по словам Путина, контент на телевидении зависит от культурного уровня людей, "которые выпускают в эфир такие вещи".
"Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно все-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей и корежить их сознание, а наоборот, будем укреплять", — добавил он.
По словам российского лидера, в этой сфере нужно набраться терпения, так как "не все средства хороши для достижения благородных целей".
"Жесткие ограничения со стороны государства могут привести к обратной реакции. Это так странно, наверное, звучит из моих уст, но я думаю, что это так. Я именно так к этому и отношусь", — пояснил президент.
Путин заверил членов СПЧ, что в этом вопросе государство будет действовать аккуратно и обязательно будет работать в этом направлении.
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