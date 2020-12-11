Лидеры ЕС договорились расширить индивидуальные санкции по Турции
БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Лидеры государств и правительств стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе в пятницу договорились о расширении списка существующих индивидуальных санкций по Турции за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье, говорится в выводах саммита по итогам обсуждения этого вопроса.
"Лидеры ЕС поручили Совету согласовать дополнительные списки на основе решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер в связи с незаконным бурением Турцией в Восточном Средиземноморье", - сообщается в документе.
ЕС продолжит защищать свои интересы и интересы государств-членов, указывается в выводах.
В настоящее время действуют индивидуальные санкции ЕС за незаконное бурение в территориальных водах Кипра в Восточном Средиземноморье. В ноябре ЕС продлил действие этих санкций на год, до 12 ноября 2021 года. В санкционный список за незаконное бурение сейчас входят два гражданина Турции. Эти лица, по мнению ЕС, отвечают за планирование и управление добычей полезных ископаемых в восточной части Средиземного моря, на которые не было разрешения со стороны Кипра. Меры предусматривают запрет на въезд указанных лиц на территорию ЕС и замораживание активов.
Глава Евросовета Шарль Мишель накануне европейского саммита констатировал отсутствие позитивной динамики в действиях Турции в Восточном Средиземноморье. Он подчеркнул, что ЕС хочет более стабильных и предсказуемых отношений с Турцией, но готов использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты, если не увидит позитивных изменений.