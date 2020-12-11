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Туризм
https://ria.ru/20201211/turisty-1588725413.html
На Новый год туристы стали чаще бронировать коттеджи
На Новый год туристы стали чаще бронировать коттеджи
Аналитики российского сервиса бронирования жилья для отдыха выяснили, что, число аренды коттеджей на новогодние праздники увеличилось на 18 процентов по... РИА Новости, 11.12.2020
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Аналитики российского сервиса бронирования жилья для отдыха выяснили, что, число аренды коттеджей на новогодние праздники увеличилось на 18 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщает Tvil.ru. В первую десятку попурляных направлений для зимневго отдыха в коттеджах вошли Ялта, Банное, Шерегеш, Суздаль, Красная Поляна, Егорьевск, Осташков, Петрозаводск, Лахденпохья и Олонец.По данным экспертов, бронирование отдельных домиков в Башкирии (Банное) значительно выросло. Теперь этот курорт находится на втором месте по востребованности (в прошлом году был на 17-м). В пятерку локаций попала Красная Поляна, с ростом числа заказов на 300 процентов. При этом там самый дорогой отдых. В среднем снять дом на пять дней обойдется в 260 тысяч рублей. А самый дешевый — в Крыму. Провести шесть дней в коттедже в Ялте можно за 36 тысяч рублей.
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туризм, туристы, новости - туризм, новый год, суздаль, осташков, лахденпохья, отдых

На Новый год туристы стали чаще бронировать коттеджи

11:05 11.12.2020 (обновлено: 11:06 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на церквь в Суздале
Вид на церквь в Суздале - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Аналитики российского сервиса бронирования жилья для отдыха выяснили, что, число аренды коттеджей на новогодние праздники увеличилось на 18 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщает Tvil.ru.
В первую десятку попурляных направлений для зимневго отдыха в коттеджах вошли Ялта, Банное, Шерегеш, Суздаль, Красная Поляна, Егорьевск, Осташков, Петрозаводск, Лахденпохья и Олонец.
По данным экспертов, бронирование отдельных домиков в Башкирии (Банное) значительно выросло. Теперь этот курорт находится на втором месте по востребованности (в прошлом году был на 17-м).
В пятерку локаций попала Красная Поляна, с ростом числа заказов на 300 процентов. При этом там самый дорогой отдых. В среднем снять дом на пять дней обойдется в 260 тысяч рублей. А самый дешевый — в Крыму. Провести шесть дней в коттедже в Ялте можно за 36 тысяч рублей.
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