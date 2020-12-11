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На Новый год туристы стали чаще бронировать коттеджи
На Новый год туристы стали чаще бронировать коттеджи
Аналитики российского сервиса бронирования жилья для отдыха выяснили, что, число аренды коттеджей на новогодние праздники увеличилось на 18 процентов по... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T11:05
2020-12-11T11:05
2020-12-11T11:06
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Аналитики российского сервиса бронирования жилья для отдыха выяснили, что, число аренды коттеджей на новогодние праздники увеличилось на 18 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщает Tvil.ru. В первую десятку попурляных направлений для зимневго отдыха в коттеджах вошли Ялта, Банное, Шерегеш, Суздаль, Красная Поляна, Егорьевск, Осташков, Петрозаводск, Лахденпохья и Олонец.По данным экспертов, бронирование отдельных домиков в Башкирии (Банное) значительно выросло. Теперь этот курорт находится на втором месте по востребованности (в прошлом году был на 17-м). В пятерку локаций попала Красная Поляна, с ростом числа заказов на 300 процентов. При этом там самый дорогой отдых. В среднем снять дом на пять дней обойдется в 260 тысяч рублей. А самый дешевый — в Крыму. Провести шесть дней в коттедже в Ялте можно за 36 тысяч рублей.
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туризм, туристы, новости - туризм, новый год, суздаль, осташков, лахденпохья, отдых
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Аналитики российского сервиса бронирования жилья для отдыха выяснили, что, число аренды коттеджей на новогодние праздники увеличилось на 18 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщает Tvil.ru.
В первую десятку попурляных направлений для зимневго отдыха в коттеджах вошли Ялта, Банное, Шерегеш, Суздаль, Красная Поляна, Егорьевск, Осташков, Петрозаводск, Лахденпохья и Олонец.
По данным экспертов, бронирование отдельных домиков в Башкирии (Банное) значительно выросло. Теперь этот курорт находится на втором месте по востребованности (в прошлом году был на 17-м).
В пятерку локаций попала Красная Поляна, с ростом числа заказов на 300 процентов. При этом там самый дорогой отдых. В среднем снять дом на пять дней обойдется в 260 тысяч рублей. А самый дешевый — в Крыму. Провести шесть дней в коттедже в Ялте можно за 36 тысяч рублей.