https://ria.ru/20201211/tsirkon-1588805314.html

Военный историк оценил возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Военный историк оценил возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Гиперзвуковая ракета "Циркон" позволит российским кораблям уничтожать авианосцы, при этом не подвергая себя опасности со стороны самолетов, которые на них... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T16:43

2020-12-11T16:43

2020-12-11T16:43

новое оружие россии

юрий кнутов

циркон

офицеры россии

безопасность

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Гиперзвуковая ракета "Циркон" позволит российским кораблям уничтожать авианосцы, при этом не подвергая себя опасности со стороны самолетов, которые на них базируются, заявил РИА Новости член Общероссийской организации "Офицеры России", военный историк, эксперт в области ПВО Юрий Кнутов.Ранее Минобороны РФ сообщило об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон" по береговой цели. Она пролетела 350 километров и достигла скорости более 8 Махов. Ранее военное ведомство уже два раза сообщало об успешных пусках "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков" по морской цели на расстояние 450 километров."Если дальность полета будет порядка где-то 800-1000 километров, это значит гарантированное уничтожение авианосцев до границ действия авиации, которая находится на этих авианосцах. То есть самолет F/A-18 Super Hornet имеет дальность действия где-то порядка 600 километров", - сказал Кнутов.Он подчеркнул, что прошедшее испытание показало высокую точность "Циркона" и его способность достигать очень большой скорости. Такие параметры делают ракету очень сложной целью для противовоздушной обороны противника. Очень мало времени на обнаружение "Циркона" и открытие огня по нему, уверен эксперт.Кнутов назвал очень большим достижением то, что ракету можно запускать из стандартной пусковой установки, которая штатно имеется на корабле. По его словам, эти же установки предназначены для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс"."Я считаю, что это довольно успешное испытание, которое одной лишь своей демонстрацией укрепляет обороноспособность нашей страны", - отметил он.

https://ria.ru/20201127/tsirkon-1586653552.html

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Фрегат "Адмирал Горшков" на испытательных стрельбах в Белом море. Кадры Минобороны РФ Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области. Ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения. По данным объективного контроля гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" успешно поразила береговую цель, расположенную на расстоянии свыше 350 км. Скорость полёта ракеты составила более 8 Махов. Закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Беломорской военно-морской базы Северного флота. Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнялись в начале октября и в ноябре текущего года. Все стрельбы признаны успешными. 2020-12-11T16:43 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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юрий кнутов, циркон, офицеры россии, безопасность