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В Белом море испытали гиперзвуковую ракету "Циркон"
В Белом море испытали гиперзвуковую ракету "Циркон"
Российские военные провели испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:57
2020-12-11T16:25
циркон
адмирал горшков (фрегат)
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 11 дек — РИА новости. Российские военные провели испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщили журналистам в Минобороны."Циркон" запустили с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области. Ракета пролетела 350 километров и успешно поразила мишень. Скорость ее полета превысила восемь Махов. В Минобороны маневры признали успешными.Районы проведения ракетного пуска закрыли при участии сил Беломорской военно-морской базы Северного флота.Эти учения стали первыми испытаниями "Циркона" со стрельбой по береговой цели и третьими с борта фрегата. Запуски "Циркона" с "Адмирала Горшкова" проходили в октябре и ноябре, обе стрельбы выполнялись по морским мишеням. Их также признали успешными.Ракета "Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, ее скорость полета достигает восьми-девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы — до 1000 километров.По завершении госиспытаний в 2020-2021 годах гиперзвуковой комплекс должен поступить на вооружение подводных и надводных кораблей Военно-морского флота, отмечал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Помимо морской версии, президент Владимир Путин ранее упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования."Адмирал Горшков" — головной фрегат проекта 22350 Северного флота. Основное вооружение корабля составляют 16 универсальных вертикальных пусковых установок, которые могут применять ракеты "Калибр", "Оникс" или "Циркон".
https://radiosputnik.ria.ru/20201201/tsirkon-1587191998.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Фрегат "Адмирал Горшков" на испытательных стрельбах в Белом море. Кадры Минобороны РФ
Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области. Ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения. По данным объективного контроля гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" успешно поразила береговую цель, расположенную на расстоянии свыше 350 км. Скорость полёта ракеты составила более 8 Махов. Закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Беломорской военно-морской базы Северного флота. Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнялись в начале октября и в ноябре текущего года. Все стрельбы признаны успешными.
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циркон, адмирал горшков (фрегат), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

В Белом море испытали гиперзвуковую ракету "Циркон"

13:57 11.12.2020 (обновлено: 16:25 11.12.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА новости. Российские военные провели испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщили журналистам в Минобороны.
"Циркон" запустили с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области. Ракета пролетела 350 километров и успешно поразила мишень. Скорость ее полета превысила восемь Махов. В Минобороны маневры признали успешными.
Районы проведения ракетного пуска закрыли при участии сил Беломорской военно-морской базы Северного флота.
Эти учения стали первыми испытаниями "Циркона" со стрельбой по береговой цели и третьими с борта фрегата. Запуски "Циркона" с "Адмирала Горшкова" проходили в октябре и ноябре, обе стрельбы выполнялись по морским мишеням. Их также признали успешными.
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в акватории Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
1 декабря, 16:44
Военные США озвучили ответ "Циркону". Но это их не спасет
Ракета "Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, ее скорость полета достигает восьми-девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы — до 1000 километров.
По завершении госиспытаний в 2020-2021 годах гиперзвуковой комплекс должен поступить на вооружение подводных и надводных кораблей Военно-морского флота, отмечал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Помимо морской версии, президент Владимир Путин ранее упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
"Адмирал Горшков" — головной фрегат проекта 22350 Северного флота. Основное вооружение корабля составляют 16 универсальных вертикальных пусковых установок, которые могут применять ракеты "Калибр", "Оникс" или "Циркон".
АПЛ Северодвинск - РИА Новости, 1920, 18.04.2020
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"Пробьет дыру в авианосце". Американское СМИ оценило российские "Цирконы"
 
ЦирконАдмирал Горшков (фрегат)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
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