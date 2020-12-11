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Генпрокуратура начала проверку из-за возмутивших Путина цен на продукты
Генпрокуратура начала проверку из-за возмутивших Путина цен на продукты
Генпрокуратура РФ поручила проверить во всех регионах, насколько обоснован роста цен на продукты, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:08
2020-12-11T17:15
владимир путин
общество
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Генпрокуратура РФ поручила проверить во всех регионах, насколько обоснован роста цен на продукты, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.На днях президент Владимир Путин выразил возмущение подорожанием "базовых продуктов питания": по его словам, "это пандемией не объяснишь".По информации Генпрокуратуры, сахар подорожал на 71,5 %, масло подсолнечное – на 23,8 %, мука – на 12,9 %, хлеб – на 6,3 % (только за январь-ноябрь этого года, в декабре рост продолжился)."С учетом этого прокурорам субъектов поручено … активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования", - говорится в релизе.При выявлении нарушений прокурорам предписали действовать "решительно и принципиально", "жестко пресекать картельные сговоры".
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владимир путин, общество, генеральная прокуратура рф

Генпрокуратура начала проверку из-за возмутивших Путина цен на продукты

17:08 11.12.2020 (обновлено: 17:15 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Генпрокуратура РФ поручила проверить во всех регионах, насколько обоснован роста цен на продукты, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.
На днях президент Владимир Путин выразил возмущение подорожанием "базовых продуктов питания": по его словам, "это пандемией не объяснишь".
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В Минпромторге не видят объективных предпосылок для роста цен на продукты
По информации Генпрокуратуры, сахар подорожал на 71,5 %, масло подсолнечное – на 23,8 %, мука – на 12,9 %, хлеб – на 6,3 % (только за январь-ноябрь этого года, в декабре рост продолжился).
"С учетом этого прокурорам субъектов поручено … активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования", - говорится в релизе.
При выявлении нарушений прокурорам предписали действовать "решительно и принципиально", "жестко пресекать картельные сговоры".
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Владимир ПутинОбществоГенеральная прокуратура РФ
 
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