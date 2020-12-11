https://ria.ru/20201211/tseny-1588812892.html

Генпрокуратура начала проверку из-за возмутивших Путина цен на продукты

Генпрокуратура начала проверку из-за возмутивших Путина цен на продукты

Генпрокуратура РФ поручила проверить во всех регионах, насколько обоснован роста цен на продукты, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T17:08

2020-12-11T17:08

2020-12-11T17:15

владимир путин

общество

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Генпрокуратура РФ поручила проверить во всех регионах, насколько обоснован роста цен на продукты, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.На днях президент Владимир Путин выразил возмущение подорожанием "базовых продуктов питания": по его словам, "это пандемией не объяснишь".По информации Генпрокуратуры, сахар подорожал на 71,5 %, масло подсолнечное – на 23,8 %, мука – на 12,9 %, хлеб – на 6,3 % (только за январь-ноябрь этого года, в декабре рост продолжился)."С учетом этого прокурорам субъектов поручено … активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования", - говорится в релизе.При выявлении нарушений прокурорам предписали действовать "решительно и принципиально", "жестко пресекать картельные сговоры".

https://ria.ru/20201211/produkty-1588774782.html

https://ria.ru/20201211/tseny-1588737732.html

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владимир путин, общество, генеральная прокуратура рф