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Генетические центры начнут создавать вакцины и лекарства от COVID-19
Генетические центры начнут создавать вакцины и лекарства от COVID-19
Генетические центры будут заниматься созданием средств диагностики, вакцин и лекарств от COVID-19, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера России... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:10
2020-12-11T14:10
2020-12-11T14:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Генетические центры будут заниматься созданием средств диагностики, вакцин и лекарств от COVID-19, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.В программу Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины включат задачу по созданию методов и средств диагностики COVID-19, а также клеточных и животных моделей для тестирования вакцин и лекарств, уточнили в секретариате."В настоящее время центром уже разработана, зарегистрирована и запущена в производство тест-система "Coronapass" для выявления антител у переболевших COVID-19, а также создана новая линия трансгенных мышей для тестирования вакцин и лекарственных препаратов против коронавируса SARS-CoV-2", - пояснили в секретариате.Там добавили, что программу по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости дополнят мероприятием по "секвенированию полногеномных последовательностей SARS-CoV-2, циркулирующих на территории Российской Федерации".Курчатовский геномный центр до конца 2021 года должен будет разработать систему для быстрого обнаружения коронавируса у пациентов на основе фермента с уникальными характеристиками, открытыми специалистами центра."Реализация указанных мероприятий планируется без привлечения дополнительного бюджетного финансирования", - подчеркнули в секретариате.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Генетические центры будут заниматься созданием средств диагностики, вакцин и лекарств от COVID-19, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой
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"В соответствии с поручением президента президиумом Совета (по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий) было одобрено внесение изменений в программы генетических центров в связи с необходимостью организации центрами разработки методов и средств диагностики COVID-19, создания вакцин для профилактики инфекции, а также лекарственных препаратов для ее лечения", - говорится в сообщении.
В программу Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины включат задачу по созданию методов и средств диагностики COVID-19, а также клеточных и животных моделей для тестирования вакцин и лекарств, уточнили в секретариате.
"В настоящее время центром уже разработана, зарегистрирована и запущена в производство тест-система "Coronapass" для выявления антител у переболевших COVID-19, а также создана новая линия трансгенных мышей для тестирования вакцин и лекарственных препаратов против коронавируса SARS-CoV-2", - пояснили в секретариате.
Там добавили, что программу по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости дополнят мероприятием по "секвенированию полногеномных последовательностей SARS-CoV-2, циркулирующих на территории Российской Федерации".
Курчатовский геномный центр до конца 2021 года должен будет разработать систему для быстрого обнаружения коронавируса у пациентов на основе фермента с уникальными характеристиками, открытыми специалистами центра.
"Реализация указанных мероприятий планируется без привлечения дополнительного бюджетного финансирования", - подчеркнули в секретариате.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф