https://ria.ru/20201211/tsentry-1588765346.html

Генетические центры начнут создавать вакцины и лекарства от COVID-19

Генетические центры начнут создавать вакцины и лекарства от COVID-19

Генетические центры будут заниматься созданием средств диагностики, вакцин и лекарств от COVID-19, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера России... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:10

2020-12-11T14:10

2020-12-11T14:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Генетические центры будут заниматься созданием средств диагностики, вакцин и лекарств от COVID-19, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.В программу Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины включат задачу по созданию методов и средств диагностики COVID-19, а также клеточных и животных моделей для тестирования вакцин и лекарств, уточнили в секретариате."В настоящее время центром уже разработана, зарегистрирована и запущена в производство тест-система "Coronapass" для выявления антител у переболевших COVID-19, а также создана новая линия трансгенных мышей для тестирования вакцин и лекарственных препаратов против коронавируса SARS-CoV-2", - пояснили в секретариате.Там добавили, что программу по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости дополнят мероприятием по "секвенированию полногеномных последовательностей SARS-CoV-2, циркулирующих на территории Российской Федерации".Курчатовский геномный центр до конца 2021 года должен будет разработать систему для быстрого обнаружения коронавируса у пациентов на основе фермента с уникальными характеристиками, открытыми специалистами центра."Реализация указанных мероприятий планируется без привлечения дополнительного бюджетного финансирования", - подчеркнули в секретариате.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588590536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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