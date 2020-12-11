https://ria.ru/20201211/tpu-1588580589.html

Ученые определили условия возникновения лесных пожаров

Ученые определили условия возникновения лесных пожаров

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) определили условия возгорания листьев березы. По словам авторов, полученные данные будут полезны при... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T03:00

2020-12-11T03:00

2020-12-11T03:00

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

российский фонд фундаментальных исследований

томский политехнический университет

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) определили условия возгорания листьев березы. По словам авторов, полученные данные будут полезны при прогнозировании распространения лесных пожаров. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Engineering Physics and Thermophysics.Самое распространенное древесное лиственное растение в России — береза. Ученые ТПУ провели эксперимент по зажиганию березовых листьев в камере трубчатой печи при температуре до 1000 °C. Такая температура соответствует воздействию пламени при низовых пожарах (прим. ред. — распространение огня по нижним ярусам лесной растительности) высокой интенсивности и верховых пожарах (прим. ред. — распространение огня по кронам деревьев).Лесные пожары возникают вследствие природных и антропогенных факторов и существенно изменяют функционирование и состояние лесов. Предупреждение возникновения лесных пожаров — наиболее действенная мера по борьбе с ними, считают исследователи.В настоящее время, по словам авторов, все системы классификаций лесных горючих материалов, которые помогают спрогнозировать возникновение лесных пожаров, носят лишь описательный характер и никак не связаны с физикой процесса возгорания.В рамках экспериментального исследования процесс горения листьев березы снимался на высокоскоростную видеокамеру, подключенную к компьютеру, благодаря чему ученые определили механизм и время задержки этого процесса.По его словам, для физически обоснованного прогнозирования лесной пожарной опасности необходимо применять различные математические модели зажигания лесных горючих материалов источниками повышенной температуры. В частности, нагретыми частицами, концентрированным солнечным излучением, наземным грозовым разрядом, высокотемпературной средой.Кроме того, разработанные математические модели могут быть применены на территории других стран с местными лесными горючими материалами. В будущем это делает возможным создание единой системы прогнозирования лесной пожарной опасности.В дальнейшем ученые планируют изучить другие лиственные и хвойные породы, а также травянистую растительность, чтобы получить данные по группам лесных горючих материалов на основе их физических характеристик. Также будут разработаны и использованы математические модели для группировки лесных горючих материалов совместно с методами интеллектуального анализа данных для вычисления вероятности возникновения и распространения лесных пожаров в конкретном лесном массиве.Разработки выполнены при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта 17-29-05093.

https://ria.ru/20181002/1529836882.html

https://ria.ru/20200609/1572636399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, российский фонд фундаментальных исследований, томский политехнический университет