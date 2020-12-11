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https://ria.ru/20201211/tomaty-1588730800.html
Источник рассказал о переговорах Баку и Москвы по поставкам томатов
Источник рассказал о переговорах Баку и Москвы по поставкам томатов
Баку предложит Москве конкретные схемы урегулирования проблемы с поставками томатов, в частности, разделение производителей по регионам внутри страны; надеется... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T11:24
2020-12-11T20:30
россия
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
азербайджан
экономика
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БАКУ, 11 дек – РИА Новости. Баку предложит Москве конкретные схемы урегулирования проблемы с поставками томатов, в частности, разделение производителей по регионам внутри страны; надеется на положительный исход переговоров, ведь время еще есть - пик поставок приходится на март-июль, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Россельхознадзор с 10 декабря запретил ввоз в страну азербайджанских томатов и яблок, объяснив это наличием вредителей в продукции - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Глава ведомства Сергей Данкверт накануне сообщал, что Россельхознадзор в рабочем режиме обсуждает с Азербайджаном вопрос поставок растительной продукции в РФ."В частности речь идет о разделении производителей по регионам внутри страны. Азербайджан является географически диверсифицированной страной, томаты выращиваются и поставляются практически повсеместно, а это 9 климатических зон", - пояснил он."Надежда на положительный исход есть, времени у нас достаточно, так как основной объем нашего экспорта приходится на март-июль", - добавил источник РИА Новости.Помимо азербайджанских томатов и яблок, с 14 декабря прекратятся поставки в Россию томатов и перцев из Армавирской области Армении. Россельхознадзор запретил их после того, как в овощах нашли вирус мозаики пепино.
https://ria.ru/20201209/tomaty-1588469552.html
россия
азербайджан
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россия, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), азербайджан, экономика

Источник рассказал о переговорах Баку и Москвы по поставкам томатов

11:24 11.12.2020 (обновлено: 20:30 11.12.2020)
 
© Flickr / missy & the universeПомидоры
Помидоры - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Flickr / missy & the universe
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БАКУ, 11 дек – РИА Новости. Баку предложит Москве конкретные схемы урегулирования проблемы с поставками томатов, в частности, разделение производителей по регионам внутри страны; надеется на положительный исход переговоров, ведь время еще есть - пик поставок приходится на март-июль, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Россельхознадзор с 10 декабря запретил ввоз в страну азербайджанских томатов и яблок, объяснив это наличием вредителей в продукции - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Глава ведомства Сергей Данкверт накануне сообщал, что Россельхознадзор в рабочем режиме обсуждает с Азербайджаном вопрос поставок растительной продукции в РФ.

"Переговоры ведутся между соответствующими структурами, это Госагентство по продовольствию и Россельхознадзор. Баку предлагает конкретные схемы урегулирования проблемы, согласно которым в первую очередь добросовестные производители не станут жертвой недобросовестных", - сказал собеседник агентства.

"В частности речь идет о разделении производителей по регионам внутри страны. Азербайджан является географически диверсифицированной страной, томаты выращиваются и поставляются практически повсеместно, а это 9 климатических зон", - пояснил он.
"Надежда на положительный исход есть, времени у нас достаточно, так как основной объем нашего экспорта приходится на март-июль", - добавил источник РИА Новости.
Помимо азербайджанских томатов и яблок, с 14 декабря прекратятся поставки в Россию томатов и перцев из Армавирской области Армении. Россельхознадзор запретил их после того, как в овощах нашли вирус мозаики пепино.
Продажа помидоров на Преображенском рынке в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 17:45
Российские производители готовы заместить поставки импортных томатов
 
РоссияСергей ДанквертФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)АзербайджанЭкономика
 
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