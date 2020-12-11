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Врачи оценили шансы Тинькова на выздоровление
Врачи оценили шансы Тинькова на выздоровление
Врачи, проводящие лечение российского бизнесмена Олега Тинькова, оценивают шансы на выздоровление в 40-50%, заявил его адвокат Алекс Бейлин, выступая в пятницу... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:41
2020-12-11T16:02
олег тиньков
лондон
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в мире
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ЛОНДОН, 11 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Врачи, проводящие лечение российского бизнесмена Олега Тинькова, оценивают шансы на выздоровление в 40-50%, заявил его адвокат Алекс Бейлин, выступая в пятницу в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне, где проходит разбирательство по экстрадиции бизнесмена в США.Тиньков в марте сообщил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В начале июля он перенес операцию по трансплантации костного мозга, а после писал, что реабилитация проходит хорошо."После трансплантации у него возникли серьезные осложнения. У него идет отторжение, реакция трансплантата против хозяина. Вероятность выживаемости оценивается от 40 до 50%", - привел оценки врачей адвокат.Суд в пятницу в очередной раз перенес административные слушания по экстрадиции Тинькова в США, на этот раз на 15 марта. Разбирательство проходит по запросу американского минюста, обвиняющего Тинькова в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Бизнесмену, который на время процесса находится в Лондоне, грозит до шести лет тюрьмы.
https://ria.ru/20201207/tinkov-1587973226.html
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олег тиньков, лондон, сша, в мире

Врачи оценили шансы Тинькова на выздоровление

15:41 11.12.2020 (обновлено: 16:02 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредприниматель Олег Тиньков
Предприниматель Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 11 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Врачи, проводящие лечение российского бизнесмена Олега Тинькова, оценивают шансы на выздоровление в 40-50%, заявил его адвокат Алекс Бейлин, выступая в пятницу в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне, где проходит разбирательство по экстрадиции бизнесмена в США.
Тиньков в марте сообщил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В начале июля он перенес операцию по трансплантации костного мозга, а после писал, что реабилитация проходит хорошо.
Предприниматель Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:45
Тиньков сообщил, что полное выздоровление затягивается
"После трансплантации у него возникли серьезные осложнения. У него идет отторжение, реакция трансплантата против хозяина. Вероятность выживаемости оценивается от 40 до 50%", - привел оценки врачей адвокат.
Суд в пятницу в очередной раз перенес административные слушания по экстрадиции Тинькова в США, на этот раз на 15 марта. Разбирательство проходит по запросу американского минюста, обвиняющего Тинькова в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Бизнесмену, который на время процесса находится в Лондоне, грозит до шести лет тюрьмы.
Председатель Совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
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