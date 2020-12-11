https://ria.ru/20201211/tinkov-1588789397.html

Врачи оценили шансы Тинькова на выздоровление

Врачи оценили шансы Тинькова на выздоровление

Врачи, проводящие лечение российского бизнесмена Олега Тинькова, оценивают шансы на выздоровление в 40-50%, заявил его адвокат Алекс Бейлин, выступая в пятницу... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T15:41

2020-12-11T15:41

2020-12-11T16:02

олег тиньков

лондон

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155539/18/1555391892_0:391:2715:1918_1920x0_80_0_0_9424f29c65570ac191eb136b7c9e9c1c.jpg

ЛОНДОН, 11 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Врачи, проводящие лечение российского бизнесмена Олега Тинькова, оценивают шансы на выздоровление в 40-50%, заявил его адвокат Алекс Бейлин, выступая в пятницу в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне, где проходит разбирательство по экстрадиции бизнесмена в США.Тиньков в марте сообщил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В начале июля он перенес операцию по трансплантации костного мозга, а после писал, что реабилитация проходит хорошо."После трансплантации у него возникли серьезные осложнения. У него идет отторжение, реакция трансплантата против хозяина. Вероятность выживаемости оценивается от 40 до 50%", - привел оценки врачей адвокат.Суд в пятницу в очередной раз перенес административные слушания по экстрадиции Тинькова в США, на этот раз на 15 марта. Разбирательство проходит по запросу американского минюста, обвиняющего Тинькова в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Бизнесмену, который на время процесса находится в Лондоне, грозит до шести лет тюрьмы.

https://ria.ru/20201207/tinkov-1587973226.html

https://ria.ru/20201206/tinkov-1587914363.html

лондон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег тиньков, лондон, сша, в мире