https://ria.ru/20201211/tinkov-1588789397.html
Врачи оценили шансы Тинькова на выздоровление
Врачи оценили шансы Тинькова на выздоровление
Врачи, проводящие лечение российского бизнесмена Олега Тинькова, оценивают шансы на выздоровление в 40-50%, заявил его адвокат Алекс Бейлин, выступая в пятницу... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:41
2020-12-11T15:41
2020-12-11T16:02
олег тиньков
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ЛОНДОН, 11 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Врачи, проводящие лечение российского бизнесмена Олега Тинькова, оценивают шансы на выздоровление в 40-50%, заявил его адвокат Алекс Бейлин, выступая в пятницу в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне, где проходит разбирательство по экстрадиции бизнесмена в США.Тиньков в марте сообщил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В начале июля он перенес операцию по трансплантации костного мозга, а после писал, что реабилитация проходит хорошо."После трансплантации у него возникли серьезные осложнения. У него идет отторжение, реакция трансплантата против хозяина. Вероятность выживаемости оценивается от 40 до 50%", - привел оценки врачей адвокат.Суд в пятницу в очередной раз перенес административные слушания по экстрадиции Тинькова в США, на этот раз на 15 марта. Разбирательство проходит по запросу американского минюста, обвиняющего Тинькова в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Бизнесмену, который на время процесса находится в Лондоне, грозит до шести лет тюрьмы.
https://ria.ru/20201207/tinkov-1587973226.html
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олег тиньков, лондон, сша, в мире
ЛОНДОН, 11 дек – РИА Новости, Наталья Копылова.
Врачи, проводящие лечение российского бизнесмена Олега Тинькова
, оценивают шансы на выздоровление в 40-50%, заявил его адвокат Алекс Бейлин, выступая в пятницу в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне
, где проходит разбирательство по экстрадиции бизнесмена в США
.
Тиньков в марте сообщил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В начале июля он перенес операцию по трансплантации костного мозга, а после писал, что реабилитация проходит хорошо.
"После трансплантации у него возникли серьезные осложнения. У него идет отторжение, реакция трансплантата против хозяина. Вероятность выживаемости оценивается от 40 до 50%", - привел оценки врачей адвокат.
Суд в пятницу в очередной раз перенес административные слушания по экстрадиции Тинькова в США, на этот раз на 15 марта. Разбирательство проходит по запросу американского минюста, обвиняющего Тинькова в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Бизнесмену, который на время процесса находится в Лондоне, грозит до шести лет тюрьмы.