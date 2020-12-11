https://ria.ru/20201211/tinkov-1588770800.html

Суд в Лондоне перенес слушания по экстрадиции Тинькова в США

Суд в Лондоне перенес слушания по экстрадиции Тинькова в США

Вестминстерский магистратской суд вновь перенес административные слушания по экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США, очередное заседание... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:33

2020-12-11T14:33

2020-12-11T14:51

олег тиньков

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ЛОНДОН, 11 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Вестминстерский магистратской суд вновь перенес административные слушания по экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США, очередное заседание запланировано на 15 марта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Заседание перенесено на 15 мара", - сообщил представитель суда в ходе слушаний в пятницу.В начале ноября техническое заседание по указанному делу было перенесено на начало декабря. Первоначально предварительные слушания были намечены на 17 апреля, затем они были перенесены на 13 июля, позже – на 31 июля и 25 сентября. В сентябре предварительные слушания были снова перенесены - на 6 ноября.Предполагается, что заседание будет носить технический характер, присутствие на нем самого Тинькова необязательно. После того как юристы с обеих сторон определят порядок дальнейших слушаний, будут назначены даты заседаний по существу.Судебное разбирательство по экстрадиции российского банкира проходит в Лондоне по запросу минюста США, обвиняющего Тинькова в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Бизнесмену, который на время процесса находится в Лондоне, грозит до шести лет тюрьмы.Тиньков в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В начале июля он перенес операцию по трансплантации костного мозга, а после сообщил, что реабилитация проходит хорошо. Судебным делом занимается команда юристов.

https://ria.ru/20201211/tinkov-1588721615.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201206/tinkov-1587914528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег тиньков, лондон, сша, в мире