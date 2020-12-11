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Олег Тиньков объяснил продажу акций TCS Group на 326 миллионов долларов
Олег Тиньков объяснил продажу акций TCS Group на 326 миллионов долларов
Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" (TCS Group) Олег Тиньков направит часть вырученных средств от продажи ГДР группы на урегулирование личных... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T10:30
2020-12-11T11:37
олег тиньков
экономика
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" (TCS Group) Олег Тиньков направит часть вырученных средств от продажи ГДР группы на урегулирование личных юридических проблем и запуск благотворительного фонда в сфере донорства, создание которого будет стоить 200 миллионов долларов, говорится в заявлении банкира, распространённым Трастом семьи Тиньковых.Ранее в пятницу группа "Тинькофф" сообщила о продаже трастом 10,7 миллиона ГДР TCS Group на общую сумму 326 миллионов долларов, его доля в группе сократилась до 35,1%. В TCS Group Holding в частности входит "Тинькофф банк"."После этой сделки траст семьи Тиньковых по-прежнему остается крупнейшим акционером группы с долей свыше 35%. Привлеченные в рамках сделки средства будут использованы для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства, на создание которого я планирую потратить до 200 миллиона долларов", - сказал Тиньков.
https://ria.ru/20201206/tinkov-1587914363.html
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олег тиньков, экономика

Олег Тиньков объяснил продажу акций TCS Group на 326 миллионов долларов

10:30 11.12.2020 (обновлено: 11:37 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОлег Тиньков
Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" (TCS Group) Олег Тиньков направит часть вырученных средств от продажи ГДР группы на урегулирование личных юридических проблем и запуск благотворительного фонда в сфере донорства, создание которого будет стоить 200 миллионов долларов, говорится в заявлении банкира, распространённым Трастом семьи Тиньковых.
Ранее в пятницу группа "Тинькофф" сообщила о продаже трастом 10,7 миллиона ГДР TCS Group на общую сумму 326 миллионов долларов, его доля в группе сократилась до 35,1%. В TCS Group Holding в частности входит "Тинькофф банк".
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"После этой сделки траст семьи Тиньковых по-прежнему остается крупнейшим акционером группы с долей свыше 35%. Привлеченные в рамках сделки средства будут использованы для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства, на создание которого я планирую потратить до 200 миллиона долларов", - сказал Тиньков.
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