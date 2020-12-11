https://ria.ru/20201211/time-1588713053.html

Журнал Time назвал "стражей года"

Журнал Time назвал "стражей года"

Медицинские работники, находящиеся на передовой в борьбе с COVID-19, главный инфекционист США Энтони Фаучи и организаторы движения за расовую справедливость... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T09:14

2020-12-11T09:14

2020-12-11T09:14

энтони фаучи

дональд трамп

джо байден

франция

миннеаполис

сша

в мире

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Медицинские работники, находящиеся на передовой в борьбе с COVID-19, главный инфекционист США Энтони Фаучи и организаторы движения за расовую справедливость названы "стражами года" по версии американского журнала Time."Стражи встают под удар для защиты священных для демократии идеалов. В 2020 году они сражались на многих фронтах", - говорится в сообщении журнала.Фаучи стал "стражем", поскольку занимался не только противостоянием коронавирусу в США, но также и вел "борьбу за правду". Он, по словам редакции журнала, "мягко исправлял" "ложные" заявления о COVID-19, которые делал президент США Дональд Трамп.Помимо медицинских работников и Фаучи журнал назвал "стражами" борцов движения за расовую справедливость, которое началось в США после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В числе таких стражей американка Порче Беннетт-Бей - организатор движения сопротивления в городе Кеноша, где полицейские ранили в спину молодого афроамериканца при попытке задержания.Второй герой этой категории – француженка Асса Траоре, сестра чернокожего Адаму Траоре, скончавшегося в 2016 году во время перевозки до отделения полиции, чему предшествовала стычка с правоохранителями. Асса – активистка и борется с насилием со стороны полиции и расизмом во Франции.Ранее сообщалось, что Фаучи, медработники и борцы за расовую справедливость вошли в шорт-лист претендентов на звание "человека года-2020", однако в итоге ими были названы Джо Байден и Камала Харрис, избранные, по предварительным данным, президентом и вице-президентом США.

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/bayden-kharris-1588708392.html

франция

миннеаполис

сша

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энтони фаучи, дональд трамп, джо байден, франция, миннеаполис, сша, в мире