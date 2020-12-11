https://ria.ru/20201211/tigr-1588702600.html

Дело об убийстве тигра в лесу в Приамурье передали в суд

Дело об убийстве тигра в лесу в Приамурье передали в суд

Двое жителей Приамурья, один из которых в тайге выстрелил в амурского тигра Павлика, а на следующий день добил его, предстанут перед судом, сообщает прокуратура РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T04:15

2020-12-11T04:15

2020-12-11T04:15

амурская область

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Двое жителей Приамурья, один из которых в тайге выстрелил в амурского тигра Павлика, а на следующий день добил его, предстанут перед судом, сообщает прокуратура региона.Останки хищника были обнаружены вечером 23 сентября возле села Новостепановка Свободненского района. Выяснилось, что это тигр Павлик, выпущенный в тайгу после реабилитации в Приморье. Полицией возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 258 (незаконная охота, совершенная группой лиц) и части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча краснокнижного животного). В убийстве тигра подозревают двух жителей Свободненского района 23 и 25 лет, их арестовали.Как установлено следствием, в ночь на 9 сентября мужчины в лесу охотились на сибирскую косулю. Увидев в темноте святящиеся глаза животного, один из обвиняемых выстрелил. На следующий день в светлое время суток мужчины вернулись на место охоты, где нашли амурского тигра, которого они ранили ночью.Кроме того, по уголовному делу управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области заявило гражданский иск на сумму более 2 миллионов рублей.Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. В феврале 2018 тигрицу, а позже ее детенышей поймали и доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка в Приморье. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края. Подросших Павлика и Елену 23 мая 2019 года выпустили в тайгу Приамурья.Ранее генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что убийство тигра Павлика в Амурской области совершено из хулиганских побуждений, но никто на него специально не охотился.

https://ria.ru/20201126/tigry-1586401408.html

https://ria.ru/20201113/tigry-1584360487.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, происшествия