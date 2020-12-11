https://ria.ru/20201211/tigr-1588702600.html
Дело об убийстве тигра в лесу в Приамурье передали в суд
Дело об убийстве тигра в лесу в Приамурье передали в суд
Двое жителей Приамурья, один из которых в тайге выстрелил в амурского тигра Павлика, а на следующий день добил его, предстанут перед судом, сообщает прокуратура РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T04:15
2020-12-11T04:15
2020-12-11T04:15
амурская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149091/23/1490912399_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_27fa20ba324531921478c9b1496352bd.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Двое жителей Приамурья, один из которых в тайге выстрелил в амурского тигра Павлика, а на следующий день добил его, предстанут перед судом, сообщает прокуратура региона.Останки хищника были обнаружены вечером 23 сентября возле села Новостепановка Свободненского района. Выяснилось, что это тигр Павлик, выпущенный в тайгу после реабилитации в Приморье. Полицией возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 258 (незаконная охота, совершенная группой лиц) и части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча краснокнижного животного). В убийстве тигра подозревают двух жителей Свободненского района 23 и 25 лет, их арестовали.Как установлено следствием, в ночь на 9 сентября мужчины в лесу охотились на сибирскую косулю. Увидев в темноте святящиеся глаза животного, один из обвиняемых выстрелил. На следующий день в светлое время суток мужчины вернулись на место охоты, где нашли амурского тигра, которого они ранили ночью.Кроме того, по уголовному делу управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области заявило гражданский иск на сумму более 2 миллионов рублей.Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. В феврале 2018 тигрицу, а позже ее детенышей поймали и доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка в Приморье. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края. Подросших Павлика и Елену 23 мая 2019 года выпустили в тайгу Приамурья.Ранее генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что убийство тигра Павлика в Амурской области совершено из хулиганских побуждений, но никто на него специально не охотился.
https://ria.ru/20201126/tigry-1586401408.html
https://ria.ru/20201113/tigry-1584360487.html
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149091/23/1490912399_56:0:1447:1043_1920x0_80_0_0_4414dbe072afc250ac578cfc2c8e62cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости.
Двое жителей Приамурья
, один из которых в тайге выстрелил в амурского тигра Павлика, а на следующий день добил его, предстанут перед судом, сообщает прокуратура региона.
Останки хищника были обнаружены вечером 23 сентября возле села Новостепановка Свободненского района. Выяснилось, что это тигр Павлик, выпущенный в тайгу после реабилитации в Приморье. Полицией возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 258 (незаконная охота, совершенная группой лиц) и части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча краснокнижного животного). В убийстве тигра подозревают двух жителей Свободненского района 23 и 25 лет, их арестовали.
"Свободненская городская прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению двух местных жителей в совершении незаконной охоты, один из которых убил амурского тигра", - говорится в сообщении.
Как установлено следствием, в ночь на 9 сентября мужчины в лесу охотились на сибирскую косулю. Увидев в темноте святящиеся глаза животного, один из обвиняемых выстрелил. На следующий день в светлое время суток мужчины вернулись на место охоты, где нашли амурского тигра, которого они ранили ночью.
"Вопреки установленному законом порядку обвиняемый принял решение об убийстве краснокнижного животного и застрелил его из ружья. В ходе осмотра места преступления правоохранительные органы не обнаружили части убитого животного – голову и лапы. В этой связи уголовное дело выделено в отдельное производство… Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Свободненский городской суд", - сообщает прокуратура.
Кроме того, по уголовному делу управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области заявило гражданский иск на сумму более 2 миллионов рублей.
Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. В феврале 2018 тигрицу, а позже ее детенышей поймали и доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка в Приморье. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края. Подросших Павлика и Елену 23 мая 2019 года выпустили в тайгу Приамурья.
Ранее генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев
сообщал РИА Новости, что убийство тигра Павлика в Амурской области совершено из хулиганских побуждений, но никто на него специально не охотился.