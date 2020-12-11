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В Минздраве ответили на вопрос об использовании тестов на COVID-19 дома

В Минздраве ответили на вопрос об использовании тестов на COVID-19 дома

Эффективность использования тестов на коронавирус в домашних условиях, несмотря на некоторые публикации СМИ, не подтверждена, исследования необходимо проводить... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T11:22

2020-12-11T11:22

2020-12-11T11:22

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

ассоциация европейского бизнеса

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Эффективность использования тестов на коронавирус в домашних условиях, несмотря на некоторые публикации СМИ, не подтверждена, исследования необходимо проводить только в медицинских учреждениях, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Астапенко."По-прежнему, несмотря на огромное количество заметок в СМИ, у нас на территории РФ в настоящий момент тест-системы возможно применять только в медицинских организациях. Экспресс-тесты, достоверность их данных в домашних условиях не подтверждена, остается момент, что необходимо применять их только в медицинских организациях с дополнительными исследованиями – ПЦР (исследование на COVID-19 и КТ)", - сказала Астапенко на онлайн-конференции Ассоциации европейского бизнеса "Иностранные инвесторы и пандемия COVID-19 в России".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ассоциация европейского бизнеса, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество