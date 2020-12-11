https://ria.ru/20201211/telefony-1588783159.html

Ветеранам бесплатно передали более 52 тысяч мобильных телефонов

Ветеранам бесплатно передали более 52 тысяч мобильных телефонов

Более 52 тысяч бесплатных мобильных телефонов передано ветеранам Великой Отечественной войны, они также обеспечены бесплатной сотовой связью пожизненно, сообщил РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T15:16

2020-12-11T15:16

2020-12-11T15:16

волонтеры победы

максут шадаев

олег иванов

единая россия

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более 52 тысяч бесплатных мобильных телефонов передано ветеранам Великой Отечественной войны, они также обеспечены бесплатной сотовой связью пожизненно, сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Иванов в пятницу на заседании оргкомитета "Единой России" "Наша Победа".С инициативой обеспечения ветеранов бесплатными телефонами и услугами мобильной связи в середине февраля выступил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Сотовые операторы "большой четверки" (МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2) поддержали эту инициативу. Акция реализовывалась совместно с движением "Волонтеры Победы"."Всего с помощью благотворительных пожертвований наших крупнейших операторов сотовой связи было передано 52,5 тысячи мобильных телефонов. Тарифный план (для ветеранов - ред.) включает в себя бесплатные звонки внутри сети выбранного ветераном оператора, 300 минут звонков и 300 sms на номера других операторов домашнего региона России. Вручение мобильных телефонов, а также обеспечение их sim-картами - в этом помогали волонтеры", - сказал замглавы Минцифры Иванов.Постоянный оргкомитет "Единой России" "Наша Победа" был создан для синхронизации уже существующих проектов партии, направленных на заботу о ветеранах и противодействие фальсификации истории. Сопредседатели оргкомитета - секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак и председатель общественного совета партпроекта ЕР "Историческая память" Сергей Нарышкин.

https://ria.ru/20201211/razgovor-1588721028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волонтеры победы, максут шадаев, олег иванов, единая россия, общество