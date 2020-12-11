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https://ria.ru/20201211/teatr-1588644927.html
Большой театр представил премьеру оперы "Искатели жемчуга"
Большой театр представил премьеру оперы "Искатели жемчуга"
В Большом театре на Камерной сцене имени Покровского представили оперу Жоржа Бизе "Искатели жемчуга". Она стала второй премьерой сезона ГАБТа. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T06:57
2020-12-11T06:57
опера
культура
театр
новости культуры
ковент-гарден
гоголь-центр
большой театр
москва
франция
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Большом театре на Камерной сцене имени Покровского представили оперу Жоржа Бизе "Искатели жемчуга". Она стала второй премьерой сезона ГАБТа.Действие оперы происходит на острове Цейлон, среди ловцов жемчуга. На фоне живописных песен и плясок разыгрывается драма ревности Зурги и любовь охотника Надира и Лейлы – "чистой девы", которая своим пением укрощает морских богов. Это история, в которой смешиваются любовный треугольник, экзотические восточные мотивы, мужская дружба и нарушение священных обетов.Спектакль поставил один из ведущих режиссеров на современной сцене Владислав Наставшев, известный в Москве своими работами в "Гоголь-центре" и Театре Наций, а также постановками на латвийской и российской сценах. Он часто выступает не только как режиссер и сценограф, но и как автор музыки, а также создает музыкальные перформансы.При этом цель постановки ГАБТа – не иллюстрировать события, а дать возможность зрителю представить эту историю, "совершив погружение внутрь себя".Наставшев напоминает, что действие разворачивается на фоне религиозных обрядов и в постановке большое значение в приобретает язык жеста. Поэтому каждое скупое движение наделяется особым смыслом, поворот головы – это событие.Главные партии в спектакле исполнят солисты Новой оперы Ярослав Абаимов и Константин Сучков и стажер оперной труппы Большого театра Константин Артемьев.В спектакле ГАБТа мелодизм Бизе претерпел изменения, но звучит не менее свежо и красочно."Конечно, для этой оперы необходим большой оркестр, хор, и нам приходится в наших условиях, когда оркестра и хора количественно недостает, слегка адаптировать партитуру Бизе за счет увеличения штриха струнной группы, а также искать определенный баланс во взаимодействии оркестра с певцами, хором", - рассказывает дирижер-постановщик Алексей Верещагин.Опера "Искатели жемчуга" стала театральным дебютом Жоржа Бизе (ему было тогда 25 лет). Однако премьера, состоявшаяся 30 сентября 1863 года в Лирическом театре, не оправдала его ожиданий. Постановка выдержала всего 18 представлений. Интерес к спектаклю вновь появился только после смерти композитора: в 1886 году "Искатели жемчуга" были поставлены в "Ла Скала", в Ковент-Гарден, а затем вернулись во Францию, претерпев множество изменений.Русская премьера оперы прошла в 1889 году в Петербурге (это была частная антреприза Картавова). Затем 3 декабря 1903 года в Новом театре, а после перенесена на сцену Большого театра.На основе авторской дирижерской партитуры, обнаруженной только в 1990-х, а также рукописей из Национальной библиотеки Франции дирижер Брэд Коэн создал новую редакцию, максимально приближенную к оригиналу. На Камерной сцене ГАБТа "Искатели жемчуга" впервые прозвучат в новой редакции.Премьерный блок постановок намечен на 11, 12, 13 декабря.
https://ria.ru/20200214/1564667863.html
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опера, театр, новости культуры, ковент-гарден, гоголь-центр, большой театр, москва, франция

Большой театр представил премьеру оперы "Искатели жемчуга"

06:57 11.12.2020
 
© Фото : пресс-служба ГАБТаФрагмент постановки "Искатели жемчуга"
Фрагмент постановки Искатели жемчуга - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : пресс-служба ГАБТа
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Большом театре на Камерной сцене имени Покровского представили оперу Жоржа Бизе "Искатели жемчуга". Она стала второй премьерой сезона ГАБТа.
Действие оперы происходит на острове Цейлон, среди ловцов жемчуга. На фоне живописных песен и плясок разыгрывается драма ревности Зурги и любовь охотника Надира и Лейлы – "чистой девы", которая своим пением укрощает морских богов. Это история, в которой смешиваются любовный треугольник, экзотические восточные мотивы, мужская дружба и нарушение священных обетов.
Спектакль поставил один из ведущих режиссеров на современной сцене Владислав Наставшев, известный в Москве своими работами в "Гоголь-центре" и Театре Наций, а также постановками на латвийской и российской сценах. Он часто выступает не только как режиссер и сценограф, но и как автор музыки, а также создает музыкальные перформансы.
"Мне показалось, что бьющий через край романтизм и в каком-то смысле сладость, которая присутствует в музыке, лучше всего прозвучат в строгом оформлении. Поэтому мы отказались от ориентальных мотивов и вообще каких-либо визуальных аллюзий и попытались создать некое надбытовое измерение, максимально отвлеченное от конкретного времени и места действия", — сказал режиссер.
При этом цель постановки ГАБТа – не иллюстрировать события, а дать возможность зрителю представить эту историю, "совершив погружение внутрь себя".
Наставшев напоминает, что действие разворачивается на фоне религиозных обрядов и в постановке большое значение в приобретает язык жеста. Поэтому каждое скупое движение наделяется особым смыслом, поворот головы – это событие.
"В основе хореографии – синхронный, формальный рисунок, а цвет и свет, их соотношение и взаимодействие задают смены настроения, — поясняет режиссер. — Через такое вот ограничение, минимализм, близкий к перформативности, мы стремимся к большей свободе высказывания"
Главные партии в спектакле исполнят солисты Новой оперы Ярослав Абаимов и Константин Сучков и стажер оперной труппы Большого театра Константин Артемьев.
В спектакле ГАБТа мелодизм Бизе претерпел изменения, но звучит не менее свежо и красочно.
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"Конечно, для этой оперы необходим большой оркестр, хор, и нам приходится в наших условиях, когда оркестра и хора количественно недостает, слегка адаптировать партитуру Бизе за счет увеличения штриха струнной группы, а также искать определенный баланс во взаимодействии оркестра с певцами, хором", - рассказывает дирижер-постановщик Алексей Верещагин.
Опера "Искатели жемчуга" стала театральным дебютом Жоржа Бизе (ему было тогда 25 лет). Однако премьера, состоявшаяся 30 сентября 1863 года в Лирическом театре, не оправдала его ожиданий. Постановка выдержала всего 18 представлений. Интерес к спектаклю вновь появился только после смерти композитора: в 1886 году "Искатели жемчуга" были поставлены в "Ла Скала", в Ковент-Гарден, а затем вернулись во Францию, претерпев множество изменений.
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Русская премьера оперы прошла в 1889 году в Петербурге (это была частная антреприза Картавова). Затем 3 декабря 1903 года в Новом театре, а после перенесена на сцену Большого театра.
На основе авторской дирижерской партитуры, обнаруженной только в 1990-х, а также рукописей из Национальной библиотеки Франции дирижер Брэд Коэн создал новую редакцию, максимально приближенную к оригиналу. На Камерной сцене ГАБТа "Искатели жемчуга" впервые прозвучат в новой редакции.
Премьерный блок постановок намечен на 11, 12, 13 декабря.
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