https://ria.ru/20201211/tailand-1588719339.html

В Таиланде могут возобновить безвизовый въезд туристов

В Таиланде могут возобновить безвизовый въезд туристов

Министерство внутренних дел Таиланда и совет нацбезопасности подали на рассмотрение правительства предложение о возобновлении в ближайшем будущем безвизового... РИА Новости, 11.12.2020

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БАНГКОК, 11 дек – РИА Новости. Министерство внутренних дел Таиланда и совет нацбезопасности подали на рассмотрение правительства предложение о возобновлении в ближайшем будущем безвизового въезда в страну туристов 66 стран, с увеличением разрешенного срока пребывания с 30 до 45 дней, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на МИД Таиланда.О новом предложении рассказал газете глава департамента прессы и информации МИД Таиланда Тхани Санграт.Премьер Таиланда генерал Прают Чан-Оча, получив предложение МВД и совбеза, дал указание МИД рассмотреть вопрос о мерах по облегчению въезда иностранных туристов для оживления туристической индустрии и стимуляции оздоровления отраслей экономики, пострадавших от пандемии и связанных с ней ограничений, сказал газете Санграт.По его словам, министерство вынесло вопрос на заседание правительственного центра Таиланда по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое состоялось в прошлый понедельник. На заседании было принято решение возобновить разрешения на безвизовой въезд гражданам трех категорий стран, которым в обычное время (до пандемии) предоставлялась такая возможность: 56 стран, которым разрешен безвизовой въезд на 30 суток по постановлениям таиландских властей, шести стран, с которыми Таиланд имеет соглашения о взаимном безвизовом въезде на 30 суток (в том числе и России), и четырех стран, соглашения с которыми предполагают безвизовой въезд на 90 дней (Аргентина, Бразилия, Чили и Перу). При этом безвизовой въезд из Мьянмы и Камбоджи, соседних с Таиландом, пока возобновляться не будет в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сказал Санграт.Он добавил, что первыми возобновятся права на безвизовой въезд граждан стран первой группы из 56 государств, а решения по второй и третьей группе последуют позже.Для всех перечисленных стран, по его словам, срок разрешенного пребывания увеличен с 30 суток до 45 суток.Глава департамента МИД не назвал сроки возобновления безвизового въезда, так как соответствующее решение должно еще быть принято кабинетом министров, однако сообщил, что постановление, которое будет выпущено по вопросу безвизового въезда, будет действовать до 30 сентября 2021 года.Санграт не сообщил газете, по какой причине увеличивается срок разрешенного пребывания по безвизовому въезду, и когда конкретно новый механизм заработает, ограничившись только фразой о том, что "карантин пока действует для всех, и потому безвизовой въезд приостановлен до 30 декабря", говорится в сообщении.Однако таиландское государственное новостное агентство TNA цитирует слова другого высокопоставленного руководителя, генсекретаря совета нацбезопасности генерала Натхапхона Накапханита, который заявил, что дополнительные 15 дней к 30 дням безвизового въезда предлагаются для прохождения туристами обязательного двухнедельного карантина.В сообщениях Bangkok Post и TNA ничего не сказано об отмене для будущих безвизовых туристов необходимости получать в посольстве Таиланда отдельное разрешение на въезд (Certificate of Entry, COE) и оформления страховки с покрытием не менее 100 тысяч долларов, включающей стационарное лечение от COVID.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/tailand-1588364390.html

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мид таиланда, прают чан-оча, новости - туризм, аргентина, камбоджа, бразилия, таиланд, в мире