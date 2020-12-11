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Разработчики "Спутник V" готовы помочь Sanofi и GSK в создании вакцины
Разработчики "Спутник V" готовы помочь Sanofi и GSK в создании вакцины
Россияне предложили помощь французской Sanofi и британской GlaxoSmithKline (GSK) в создании препарата для профилактики COVID-19, говорится в Twitter-аккаунте... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T10:47
2020-12-11T10:47
2020-12-11T11:49
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
astrazeneca
glaxosmithkline
sanofi
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россияне предложили помощь французской Sanofi и британской GlaxoSmithKline (GSK) в создании препарата для профилактики COVID-19, говорится в Twitter-аккаунте "Спутник V".Ранее в пятницу Sanofi и GSK заявили, что разработка их вакцины против коронавируса задерживается из-за неудовлетворительного иммунного ответа среди пожилых добровольцев. Появление препарата ожидается в конце 2021 года.Sanofi в партнерстве с GSK и при поддержке связанного с американским Минздравом агентства BARDA работают над одной вакциной против коронавируса. Она основана на технологии рекомбинации ДНК. Третьего сентября Sanofi и GSK объявили о начале клинических испытаний.В конце ноября команда разработчиков вакцины от коронавируса "Спутник V" предлагала британской AstraZeneca при проведении повторных испытаний комбинировать их укол с уколом "Спутник V" для повышения эффективности.Российская вакцина"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.Также началась вакцинация. Прививки получили уже более 150 тысяч человек, представляющих группы высокого риска заражения, — врачи, педагоги, работники социальных служб.В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского научного центра "Вектор". Идет разработка и других российских вакцин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, astrazeneca , glaxosmithkline, sanofi
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Россияне предложили помощь французской Sanofi
и британской GlaxoSmithKline
(GSK) в создании препарата для профилактики COVID-19, говорится в Twitter-аккаунте
"Спутник V".
"Команда разработчиков "Спутник V" готова поделиться технологиями. <...> Партнерство различных производителей — это путь в будущее. Вместе мы сильнее", — сказано в посте.
Ранее в пятницу Sanofi и GSK заявили, что разработка их вакцины против коронавируса задерживается из-за неудовлетворительного иммунного ответа среди пожилых добровольцев. Появление препарата ожидается в конце 2021 года.
Sanofi в партнерстве с GSK и при поддержке связанного с американским Минздравом агентства BARDA работают над одной вакциной против коронавируса. Она основана на технологии рекомбинации ДНК. Третьего сентября Sanofi и GSK объявили о начале клинических испытаний.
В конце ноября команда разработчиков вакцины от коронавируса "Спутник V" предлагала британской AstraZeneca
при проведении повторных испытаний комбинировать их укол с уколом "Спутник V" для повышения эффективности.
Российская вакцина
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.
Также началась вакцинация. Прививки получили уже более 150 тысяч человек, представляющих группы высокого риска заражения, — врачи, педагоги, работники социальных служб.
В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского научного центра "Вектор". Идет разработка и других российских вакцин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.