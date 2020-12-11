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https://ria.ru/20201211/sputnik-1588724448.html
Разработчики "Спутник V" готовы помочь Sanofi и GSK в создании вакцины
Разработчики "Спутник V" готовы помочь Sanofi и GSK в создании вакцины
Россияне предложили помощь французской Sanofi и британской GlaxoSmithKline (GSK) в создании препарата для профилактики COVID-19, говорится в Twitter-аккаунте... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T10:47
2020-12-11T11:49
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
astrazeneca
glaxosmithkline
sanofi
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россияне предложили помощь французской Sanofi и британской GlaxoSmithKline (GSK) в создании препарата для профилактики COVID-19, говорится в Twitter-аккаунте "Спутник V".Ранее в пятницу Sanofi и GSK заявили, что разработка их вакцины против коронавируса задерживается из-за неудовлетворительного иммунного ответа среди пожилых добровольцев. Появление препарата ожидается в конце 2021 года.Sanofi в партнерстве с GSK и при поддержке связанного с американским Минздравом агентства BARDA работают над одной вакциной против коронавируса. Она основана на технологии рекомбинации ДНК. Третьего сентября Sanofi и GSK объявили о начале клинических испытаний.В конце ноября команда разработчиков вакцины от коронавируса "Спутник V" предлагала британской AstraZeneca при проведении повторных испытаний комбинировать их укол с уколом "Спутник V" для повышения эффективности.Российская вакцина"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.Также началась вакцинация. Прививки получили уже более 150 тысяч человек, представляющих группы высокого риска заражения, — врачи, педагоги, работники социальных служб.В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского научного центра "Вектор". Идет разработка и других российских вакцин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, astrazeneca , glaxosmithkline, sanofi

Разработчики "Спутник V" готовы помочь Sanofi и GSK в создании вакцины

10:47 11.12.2020 (обновлено: 11:49 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте городской поликлиники No 191
Медработник демонстрирует компонент 1 вакцины от коронавируса Спутник V в прививочном пункте городской поликлиники No 191 - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россияне предложили помощь французской Sanofi и британской GlaxoSmithKline (GSK) в создании препарата для профилактики COVID-19, говорится в Twitter-аккаунте "Спутник V".

"Команда разработчиков "Спутник V" готова поделиться технологиями. <...> Партнерство различных производителей — это путь в будущее. Вместе мы сильнее", — сказано в посте.

Ранее в пятницу Sanofi и GSK заявили, что разработка их вакцины против коронавируса задерживается из-за неудовлетворительного иммунного ответа среди пожилых добровольцев. Появление препарата ожидается в конце 2021 года.
Sanofi в партнерстве с GSK и при поддержке связанного с американским Минздравом агентства BARDA работают над одной вакциной против коронавируса. Она основана на технологии рекомбинации ДНК. Третьего сентября Sanofi и GSK объявили о начале клинических испытаний.
В конце ноября команда разработчиков вакцины от коронавируса "Спутник V" предлагала британской AstraZeneca при проведении повторных испытаний комбинировать их укол с уколом "Спутник V" для повышения эффективности.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19

Российская вакцина

"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.
Также началась вакцинация. Прививки получили уже более 150 тысяч человек, представляющих группы высокого риска заражения, — врачи, педагоги, работники социальных служб.
В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского научного центра "Вектор". Идет разработка и других российских вакцин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19AstraZenecaGlaxoSmithKlineSanofi
 
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