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Генсек ООН предрек сильнейший за 80 лет экономический спад

Генсек ООН предрек сильнейший за 80 лет экономический спад

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что страны мира могут столкнуться c сильнейшим за 80 лет экономическим спадом. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T19:04

2020-12-11T19:04

2020-12-11T19:23

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

антониу гутерреш

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что страны мира могут столкнуться c сильнейшим за 80 лет экономическим спадом.По его словам, сейчас на планете "растет крайняя нищета, надвигается угроза голода".Генсек подчеркнул, что страны не смогли объединиться перед вызовом, который бросил коронавирус."Пандемия — это кризис, не похожий ни на какой другой, при нем мир сталкивается с общим врагом. К сожалению, правительства стран не предприняли совместного ответа на эту глобальную угрозу", — считает глава ООН.Как указал Гутерреш, реакция на пандемию SARS-CoV-2 была "фрагментарной и хаотичной". Он добавил, что "страны, регионы и даже города конкурировали между собой за поставки предметов первой необходимости и передовых работников".На прошлой неделе директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что в 2021 году мир рискует столкнуться с самым тяжелым за последние 75 лет гуманитарным кризисом. По его словам, из-за пандемии число людей, находящихся на грани голодной смерти, выросло до 270 миллионов. При этом Бизли уверен, что если удастся собрать необходимые средства, то мировое сообщество справится с "катастрофическим" годом.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 69 миллионов инфицированных коронавирусом, свыше полутора миллионов человек умерли. В списке наиболее подверженных вирусу государств — США, Индия и Бразилия, за ними следуют Россия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Колумбия.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201205/katastrofa-1587812020.html

https://ria.ru/20201211/epidemiya-1588829560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, антониу гутерреш, коронавирусы, здоровье - общество, оон, в мире