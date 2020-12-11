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В Госдуме прокомментировали планы ЕС об "амбициозном союзе" с США

В Госдуме прокомментировали планы ЕС об "амбициозном союзе" с США

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление о воссоздании "амбициозного союза" Евросоюза и США и отметил, что США не РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T17:49

2020-12-11T17:49

2020-12-11T17:49

леонид слуцкий

шарль мишель

брюссель

госдума рф

евросоюз

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление о воссоздании "амбициозного союза" Евросоюза и США и отметил, что США не заключают союзы на равных и продолжат навязывать свои интересы.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС намерены воссоздать "амбициозный союз" с США после вступления в должность Джо Байдена, избранного, по предварительным данным, президентом США."Евросоюз наступает на те же грабли. США не заключают союзы на равных, Вашингтон продолжит навязывать Брюсселю свои интересы, прежде всего в экономической плоскости. ЕС давно пора вести самостоятельную политику во имя безопасности на континенте", - написал Слуцкий в Twitter.

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/evrosoyuz-1587371280.html

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леонид слуцкий, шарль мишель, брюссель, госдума рф, евросоюз, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире