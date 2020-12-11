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В Госдуме прокомментировали планы ЕС об "амбициозном союзе" с США
В Госдуме прокомментировали планы ЕС об "амбициозном союзе" с США
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление о воссоздании "амбициозного союза" Евросоюза и США и отметил, что США не РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:49
2020-12-11T17:49
леонид слуцкий
шарль мишель
брюссель
госдума рф
евросоюз
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление о воссоздании "амбициозного союза" Евросоюза и США и отметил, что США не заключают союзы на равных и продолжат навязывать свои интересы.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС намерены воссоздать "амбициозный союз" с США после вступления в должность Джо Байдена, избранного, по предварительным данным, президентом США."Евросоюз наступает на те же грабли. США не заключают союзы на равных, Вашингтон продолжит навязывать Брюсселю свои интересы, прежде всего в экономической плоскости. ЕС давно пора вести самостоятельную политику во имя безопасности на континенте", - написал Слуцкий в Twitter.
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леонид слуцкий, шарль мишель, брюссель, госдума рф, евросоюз, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

В Госдуме прокомментировали планы ЕС об "амбициозном союзе" с США

17:49 11.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление о воссоздании "амбициозного союза" Евросоюза и США и отметил, что США не заключают союзы на равных и продолжат навязывать свои интересы.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС намерены воссоздать "амбициозный союз" с США после вступления в должность Джо Байдена, избранного, по предварительным данным, президентом США.
"Евросоюз наступает на те же грабли. США не заключают союзы на равных, Вашингтон продолжит навязывать Брюсселю свои интересы, прежде всего в экономической плоскости. ЕС давно пора вести самостоятельную политику во имя безопасности на континенте", - написал Слуцкий в Twitter.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 16:23Сказано в эфире
"Байден будет падок". Почему ЕС так хочет дружить с США против России?
 
Леонид СлуцкийШарль МишельБрюссельГосдума РФЕвросоюзДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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