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"За что ты так с ней?" Пьяный саратовец жестоко расправился с собакой
"За что ты так с ней?" Пьяный саратовец жестоко расправился с собакой
В Саратове выбросили питомца с четвертого этажа — пес чудом выжил. Но ветеринары не дают оптимистичных прогнозов. В полиции завели уголовное дело. Чудовищные... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T08:00
2020-12-11T08:00
домашние животные
петрозаводск
саратов
общество
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Мария Марикян. В Саратове выбросили питомца с четвертого этажа — пес чудом выжил. Но ветеринары не дают оптимистичных прогнозов. В полиции завели уголовное дело. Чудовищные истории об издевательствах идут потоком. Закон о защите животных не останавливает садистов — дела, как правило, берут на контроль только после того, как они вызовут общественный резонанс. Но и это порой не гарантирует наказание живодера."Зрелище не для слабонервных"Днем 8 декабря в Ленинском районе Саратова 32-летний мужчина швырнул породистую собаку из окна квартиры прямо на асфальт. У бульмастифа по кличке Лада контузия внутренних органов, перелом позвоночника. Из-за сильного удара травмирована челюсть, вылетели зубы."Я возвращалась домой после работы. Увидела, что женщина склонилась над собакой. Кругом — кровь. Ужасное зрелище! Не для слабонервных. Конечно, я остановилась узнать, что случилось, — рассказывает РИА Новости Хадижат Ибрагимова. — Оказалось, женщина — продавец зоомагазина. По ее словам, мужчина к ним зашел и признался, что выбросил пса в окно. Она и выскочила".На место начали стягиваться жители девятиэтажки, возле которой все произошло. Ладу знали все. "Одна принесла картонку — подложили под нее. Другой взял дубленку, чтобы прикрыть".Все то время, что люди кружили возле окровавленной и обездвиженной собаки, хозяин был рядом. По Сети разлетелась видеозапись: Хадижат удерживает мужчину, не дает ему скрыться в подъезде, параллельно вызывает полицию. "Я была на эмоциях! Он хотел спрятаться, но понял, что так просто не уйдет. Видео снимал сосед. Хозяин пса был нетрезвый, вел себя вальяжно. Его сожительница выбежала вся в слезах. "Это моя девочка, за что ты так с ней?" — кричала она. Все были в ужасе, — продолжает Ибрагимова. — Продавец из магазина написала знакомой зоозащитнице, та приехала на машине — мы погрузили Ладу и отправили в ближайшую ветклинику. Живодера задержали полицейские".О мужчине известно мало. "Знаю, что у него две судимости. Отсидел в общей сложности 15 лет. За что — непонятно, — рассказывает сосед Андрей (имя изменено по его просьбе). — Пьяным и кричащим никто его никогда не видел. Разве что однажды он сожительницу грубо отчитывал в продуктовом, даже до рукоприкладства дошло".По словам Андрея, они опять поссорились и мужчина решил отыграться на собаке. "Пока мы там стояли, он все жаловался, что жена хочет его выселить, "закрыть в психушке". Мол, выбор, с кем жить (с ним или с собакой), очевиден, — говорит Андрей. — Лада весит на вид около 60 килограммов, не меньше. Ее так просто в окно не выкинешь. Он, похоже, просунул сначала передние лапы, потом взял за задние и вытолкнул. А она и не сопротивлялась: безобидная, доверяла хозяину"."Она так выла…"После того как Хадижат дала показания, ей стала звонить хозяйка Лады с просьбой помочь финансово. "Говорила, не хватает на эвтаназию. Я поехала в ветклинику. Признаюсь: в какой-то момент показалось, что, возможно, это лучший исход для собаки. Лада так выла… — вспоминает Хадижат. — Когда все случилось, я обратилась к подруге-зоозащитнице Ольге Гущиной, она бросила клич — о ситуации узнали другие общественники. Вот они и остановили вовремя: "Никакого усыпления — на операцию!"Следующим утром активисты организовали перевозку Лады в другую клинику. "Мы решили, что нужно показать собаку проверенному врачу, — говорит Олеся Ахмерова, волонтер приюта "Друг". — Девятого днем ее прооперировали. Наш фонд сразу объявил сбор на лечение. У нас есть чат в мессенджере, и одна женщина, Ольга Басалаева, вызвалась курировать Ладу. Никто не возражал. Для начала планировали оплатить собаке проживание и уход в стационаре. Но Ольга была против — хотела забрать Ладу домой. Мы подумали, это странно: у нее нет никаких навыков по уходу после таких тяжелых травм. Но она настаивала, в итоге приехала сама в клинику, забрала пса и тут же открыла собственный сбор!"Олеся объясняет: среди общественников не принято организовывать несколько сборов на помощь одному животному. "Сразу могут закрасться сомнения, поэтому все должно быть прозрачно. Но Оля сделала по-своему, нас не послушала. Сбор денег, объявленный фондом, пришлось приостановить — пожертвованные 50 тысяч рублей мы передали ей. При этом Басалаева до сих пор не предоставила никаких отчетов: просто везде заблокировала нас, — возмущается Ахмерова. — Приюту все еще поступают средства — информация разошлась в Сети. Но мы не будем перечислять их Ольге, пока она не начнет работать открыто. В противном случае пусть сама общается с жертвователями и решает, как быть с перечислениями".Агентство связалось с Ольгой Басалаевой. Свой поступок она мотивировала тем, что собаке дома лучше, чем в стационаре. "Здесь она одна, а там в окружении других животных. Да и кто обеспечит круглосуточный уход? Действительно, у нас с другими волонтерами разногласия. Меня смутило, что за Ладой ухаживаю я, а сбор ведут другие".Ольга заверяет, что выполняет все рекомендации врача. "Обрабатываю швы, колю обезболивающие внутримышечно, ввожу другие медикаменты через внутривенный катетер, установленный ветеринаром. Мы с ним круглосуточно на связи". Басалаева затрудняется ответить, есть ли шансы у Лады: "Пятьдесят на пятьдесят".В УМВД по Саратовской области возбудили уголовное дело по статье 245 ("Жестокое обращение с животными"). "Идет расследование, устанавливаются все обстоятельства", — прокомментировали в пресс-службе.Случай в Саратове — не единичный. В начале декабря в Петрозаводске водитель выбросил из автомобиля прямо на проезжую часть собственного пса по кличке Джесси. Тот встал и заковылял за машиной хозяина. Спасла животное девушка, проезжавшая мимо: выскочила из авто и схватила Джесси. Сейчас собака на передержке в местном фонде.
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саратов
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домашние животные, петрозаводск, саратов, общество

"За что ты так с ней?" Пьяный саратовец жестоко расправился с собакой

08:00 11.12.2020
 
© Фото : Аккаунт dvoryanskiy.dom в социальной сети Instagram Лада в ветеринарной клинике
Лада в ветеринарной клинике - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : Аккаунт dvoryanskiy.dom в социальной сети Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Мария Марикян. В Саратове выбросили питомца с четвертого этажа — пес чудом выжил. Но ветеринары не дают оптимистичных прогнозов. В полиции завели уголовное дело. Чудовищные истории об издевательствах идут потоком. Закон о защите животных не останавливает садистов — дела, как правило, берут на контроль только после того, как они вызовут общественный резонанс. Но и это порой не гарантирует наказание живодера.

"Зрелище не для слабонервных"

Днем 8 декабря в Ленинском районе Саратова 32-летний мужчина швырнул породистую собаку из окна квартиры прямо на асфальт. У бульмастифа по кличке Лада контузия внутренних органов, перелом позвоночника. Из-за сильного удара травмирована челюсть, вылетели зубы.
"Я возвращалась домой после работы. Увидела, что женщина склонилась над собакой. Кругом — кровь. Ужасное зрелище! Не для слабонервных. Конечно, я остановилась узнать, что случилось, — рассказывает РИА Новости Хадижат Ибрагимова. — Оказалось, женщина — продавец зоомагазина. По ее словам, мужчина к ним зашел и признался, что выбросил пса в окно. Она и выскочила".
Собака Ася - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 08:00
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На место начали стягиваться жители девятиэтажки, возле которой все произошло. Ладу знали все. "Одна принесла картонку — подложили под нее. Другой взял дубленку, чтобы прикрыть".
Все то время, что люди кружили возле окровавленной и обездвиженной собаки, хозяин был рядом. По Сети разлетелась видеозапись: Хадижат удерживает мужчину, не дает ему скрыться в подъезде, параллельно вызывает полицию. "Я была на эмоциях! Он хотел спрятаться, но понял, что так просто не уйдет. Видео снимал сосед. Хозяин пса был нетрезвый, вел себя вальяжно. Его сожительница выбежала вся в слезах. "Это моя девочка, за что ты так с ней?" — кричала она. Все были в ужасе, — продолжает Ибрагимова. — Продавец из магазина написала знакомой зоозащитнице, та приехала на машине — мы погрузили Ладу и отправили в ближайшую ветклинику. Живодера задержали полицейские".
Хадижат пытается удержать хозяина собаки
Хадижат пытается удержать хозяина собаки - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
Хадижат пытается удержать хозяина собаки
О мужчине известно мало. "Знаю, что у него две судимости. Отсидел в общей сложности 15 лет. За что — непонятно, — рассказывает сосед Андрей (имя изменено по его просьбе). — Пьяным и кричащим никто его никогда не видел. Разве что однажды он сожительницу грубо отчитывал в продуктовом, даже до рукоприкладства дошло".
По словам Андрея, они опять поссорились и мужчина решил отыграться на собаке. "Пока мы там стояли, он все жаловался, что жена хочет его выселить, "закрыть в психушке". Мол, выбор, с кем жить (с ним или с собакой), очевиден, — говорит Андрей. — Лада весит на вид около 60 килограммов, не меньше. Ее так просто в окно не выкинешь. Он, похоже, просунул сначала передние лапы, потом взял за задние и вытолкнул. А она и не сопротивлялась: безобидная, доверяла хозяину".

"Она так выла…"

После того как Хадижат дала показания, ей стала звонить хозяйка Лады с просьбой помочь финансово. "Говорила, не хватает на эвтаназию. Я поехала в ветклинику. Признаюсь: в какой-то момент показалось, что, возможно, это лучший исход для собаки. Лада так выла… — вспоминает Хадижат. — Когда все случилось, я обратилась к подруге-зоозащитнице Ольге Гущиной, она бросила клич — о ситуации узнали другие общественники. Вот они и остановили вовремя: "Никакого усыпления — на операцию!"
Следующим утром активисты организовали перевозку Лады в другую клинику. "Мы решили, что нужно показать собаку проверенному врачу, — говорит Олеся Ахмерова, волонтер приюта "Друг". — Девятого днем ее прооперировали. Наш фонд сразу объявил сбор на лечение. У нас есть чат в мессенджере, и одна женщина, Ольга Басалаева, вызвалась курировать Ладу. Никто не возражал. Для начала планировали оплатить собаке проживание и уход в стационаре. Но Ольга была против — хотела забрать Ладу домой. Мы подумали, это странно: у нее нет никаких навыков по уходу после таких тяжелых травм. Но она настаивала, в итоге приехала сама в клинику, забрала пса и тут же открыла собственный сбор!"
© Фото : Аккаунт dvoryanskiy.dom в социальной сети Instagram Лада в ветеринарной клинике
Лада в ветеринарной клинике - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : Аккаунт dvoryanskiy.dom в социальной сети Instagram
Лада в ветеринарной клинике
Олеся объясняет: среди общественников не принято организовывать несколько сборов на помощь одному животному. "Сразу могут закрасться сомнения, поэтому все должно быть прозрачно. Но Оля сделала по-своему, нас не послушала. Сбор денег, объявленный фондом, пришлось приостановить — пожертвованные 50 тысяч рублей мы передали ей. При этом Басалаева до сих пор не предоставила никаких отчетов: просто везде заблокировала нас, — возмущается Ахмерова. — Приюту все еще поступают средства — информация разошлась в Сети. Но мы не будем перечислять их Ольге, пока она не начнет работать открыто. В противном случае пусть сама общается с жертвователями и решает, как быть с перечислениями".
Агентство связалось с Ольгой Басалаевой. Свой поступок она мотивировала тем, что собаке дома лучше, чем в стационаре. "Здесь она одна, а там в окружении других животных. Да и кто обеспечит круглосуточный уход? Действительно, у нас с другими волонтерами разногласия. Меня смутило, что за Ладой ухаживаю я, а сбор ведут другие".
© Фото : Аккаунт Благотворительного Фонда "Друг" в Instagram Ладу привезли в ветеринарную клинику
Ладу привезли в ветеринарную клинику - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : Аккаунт Благотворительного Фонда "Друг" в Instagram
Ладу привезли в ветеринарную клинику
Ольга заверяет, что выполняет все рекомендации врача. "Обрабатываю швы, колю обезболивающие внутримышечно, ввожу другие медикаменты через внутривенный катетер, установленный ветеринаром. Мы с ним круглосуточно на связи". Басалаева затрудняется ответить, есть ли шансы у Лады: "Пятьдесят на пятьдесят".
В УМВД по Саратовской области возбудили уголовное дело по статье 245 ("Жестокое обращение с животными"). "Идет расследование, устанавливаются все обстоятельства", — прокомментировали в пресс-службе.
Случай в Саратове — не единичный. В начале декабря в Петрозаводске водитель выбросил из автомобиля прямо на проезжую часть собственного пса по кличке Джесси. Тот встал и заковылял за машиной хозяина. Спасла животное девушка, проезжавшая мимо: выскочила из авто и схватила Джесси. Сейчас собака на передержке в местном фонде.
 
домашние животныеПетрозаводскСаратовОбщество
 
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