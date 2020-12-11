https://ria.ru/20201211/snegopad-1588778655.html

Москвичам пообещали снегопады на следующей неделе

Москвичам пообещали снегопады на следующей неделе

Снегопады в Москве начнутся на следующей неделе, особенно после вторника, на земле сформируется снежный покров высотой 12 сантиметров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:57

2020-12-11T14:57

2020-12-11T14:57

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Снегопады в Москве начнутся на следующей неделе, особенно после вторника, на земле сформируется снежный покров высотой 12 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На следующей неделе активизируется циклоническая деятельность, снегопадов станет больше, особенно после вторника (всего за неделю ожидается до 15-20 миллиметров осадков), благодаря чему к следующим выходным на земле сформируется снежный покров высотой до 7-12 сантиметров, в Подмосковье местами до 15 сантиметров", - сообщил Тишковец.При этом, синоптик отметил, что температурный фон ожидается мягкий и очень комфортный: в среднем ночью минус 3-8, днем от 0 до минус 5.

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/zima-1587096750.html

москва

московская область (подмосковье)

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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество