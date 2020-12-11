https://ria.ru/20201211/snegopad-1588778655.html
Москвичам пообещали снегопады на следующей неделе
Москвичам пообещали снегопады на следующей неделе
Снегопады в Москве начнутся на следующей неделе, особенно после вторника, на земле сформируется снежный покров высотой 12 сантиметров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:57
2020-12-11T14:57
2020-12-11T14:57
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Снегопады в Москве начнутся на следующей неделе, особенно после вторника, на земле сформируется снежный покров высотой 12 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На следующей неделе активизируется циклоническая деятельность, снегопадов станет больше, особенно после вторника (всего за неделю ожидается до 15-20 миллиметров осадков), благодаря чему к следующим выходным на земле сформируется снежный покров высотой до 7-12 сантиметров, в Подмосковье местами до 15 сантиметров", - сообщил Тишковец.При этом, синоптик отметил, что температурный фон ожидается мягкий и очень комфортный: в среднем ночью минус 3-8, днем от 0 до минус 5.
https://radiosputnik.ria.ru/20201201/zima-1587096750.html
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество