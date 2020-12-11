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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201211/smertnost-1588855069.html
В ВОЗ заявили, что уровень смертности от COVID-19 в Европе вырос вдвое
В ВОЗ заявили, что уровень смертности от COVID-19 в Европе вырос вдвое
Уровень смертности от COVID-19 за последние полтора месяца вырос на 60% по всему миру, заявила на брифинге в пятницу глава технической группы подразделения... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T20:55
2020-12-11T21:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
европа
в мире
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ЖЕНЕВА, 11 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Уровень смертности от COVID-19 за последние полтора месяца вырос на 60% по всему миру, заявила на брифинге в пятницу глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове."В то время как мы видим во многих странах Европы снижение количества заражений, по всему миру растет процент смертности. За последние шесть недель рост был на 60%", - сказала она.По ее словам, эти цифры неравномерно распределены в мире, однако в Европе смертность выросла почти на 100%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, европа, в мире

В ВОЗ заявили, что уровень смертности от COVID-19 в Европе вырос вдвое

20:55 11.12.2020 (обновлено: 21:15 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 11 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Уровень смертности от COVID-19 за последние полтора месяца вырос на 60% по всему миру, заявила на брифинге в пятницу глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.
"В то время как мы видим во многих странах Европы снижение количества заражений, по всему миру растет процент смертности. За последние шесть недель рост был на 60%", - сказала она.
По ее словам, эти цифры неравномерно распределены в мире, однако в Европе смертность выросла почти на 100%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗЕвропаВ мире
 
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