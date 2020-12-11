https://ria.ru/20201211/smertnost-1588855069.html

В ВОЗ заявили, что уровень смертности от COVID-19 в Европе вырос вдвое

В ВОЗ заявили, что уровень смертности от COVID-19 в Европе вырос вдвое

Уровень смертности от COVID-19 за последние полтора месяца вырос на 60% по всему миру, заявила на брифинге в пятницу глава технической группы подразделения... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T20:55

2020-12-11T20:55

2020-12-11T21:15

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

воз

европа

в мире

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ЖЕНЕВА, 11 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Уровень смертности от COVID-19 за последние полтора месяца вырос на 60% по всему миру, заявила на брифинге в пятницу глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове."В то время как мы видим во многих странах Европы снижение количества заражений, по всему миру растет процент смертности. За последние шесть недель рост был на 60%", - сказала она.По ее словам, эти цифры неравномерно распределены в мире, однако в Европе смертность выросла почти на 100%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

европа

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, европа, в мире