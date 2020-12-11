Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201211/smartfon-1588696496.html
Названы программы, которые постоянно замедляют смартфон
Названы программы, которые постоянно замедляют смартфон
Существенно затормозить работу современного смарфтона непросто – если это, конечно, не самая бюджетная модель или аппарат, которому уже несколько лет. Замедлить РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T02:11
2020-12-11T02:11
цифровой гражданин
владимир гриценко
россия
весь мир
youtube
google android
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576329725_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_8cce04b5fe847655e867c140eb06dd87.jpg
МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Существенно затормозить работу современного смарфтона непросто – если это, конечно, не самая бюджетная модель или аппарат, которому уже несколько лет. Замедлить новые смартфоны и сократить время их автономной работы могут лишь тяжелые программы, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.По его словам, лучше не использовать встроенные веб-браузеры от производителя. Лучше предпочесть известные решения, например, Chrome, Firefox или Edge. Постоянно работающий антивирус вам не нужен, если вы устанавливаете приложения только из официальных магазинов. "На старых устройствах могут тормозить официальные клиенты соцсетей – Facebook, YouTube, Instagram. Выход – или использовать облегченные версии этих приложений (доступны на Android), или использовать их мобильные веб-версии", - считает Гриценко.Тормозить смартфон могут и системные процессы, к примеру, фоновое обучение искусственного интеллекта помощника, синхронизация фотографий, бэкап системы и тп. Точно узнать об этом можно в разделе "Аккумулятор" или "Батарея". Там показано, сколько энергии потребляют те или иные приложения, однако полной информации все равно нет. Гриценко советует ограничить работу программ в фоновом режиме или использовать облегченные версии сервисов – тогда телефон должен работать быстрее.
https://ria.ru/20201210/razryazhenie-1588521794.html
https://ria.ru/20201209/svet-1588316336.html
россия
весь мир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576329725_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_4e177e4c953f4d0decc551cb1ea3bcba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цифровой гражданин, владимир гриценко, россия, весь мир, youtube, google android, технологии, общество

Названы программы, которые постоянно замедляют смартфон

02:11 11.12.2020
 
© Depositphotos / VadmaryДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Depositphotos / Vadmary
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Существенно затормозить работу современного смарфтона непросто – если это, конечно, не самая бюджетная модель или аппарат, которому уже несколько лет. Замедлить новые смартфоны и сократить время их автономной работы могут лишь тяжелые программы, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.
"Замедление смартфонов на iOS и Android из-за приложений происходит по-разному. Например, на Android замедлять работу системы могут приложения, предустановленные производителем в свои "оболочки", а также различные антивирусы, клинеры", - отмечает эксперт.
По его словам, лучше не использовать встроенные веб-браузеры от производителя. Лучше предпочесть известные решения, например, Chrome, Firefox или Edge. Постоянно работающий антивирус вам не нужен, если вы устанавливаете приложения только из официальных магазинов.
"На старых устройствах могут тормозить официальные клиенты соцсетей – Facebook, YouTube, Instagram. Выход – или использовать облегченные версии этих приложений (доступны на Android), или использовать их мобильные веб-версии", - считает Гриценко.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
Вчера, 01:12
Названы настройки-невидимки, которые разряжают смартфон
Тормозить смартфон могут и системные процессы, к примеру, фоновое обучение искусственного интеллекта помощника, синхронизация фотографий, бэкап системы и тп. Точно узнать об этом можно в разделе "Аккумулятор" или "Батарея". Там показано, сколько энергии потребляют те или иные приложения, однако полной информации все равно нет.
Гриценко советует ограничить работу программ в фоновом режиме или использовать облегченные версии сервисов – тогда телефон должен работать быстрее.
Молодая пара в кровати со смартфонами - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 01:11
Врач рассказала об опасности синего света от экранов гаджетов
 
Цифровой гражданинВладимир ГриценкоРоссияВесь мирYouTubeGoogle AndroidТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50Трутнев призвал сделать распределение вакцины от COVID-19 прозрачным
08:46Умерла британская актриса Барбара Виндзор
08:38Названы самые опасные распространители коронавируса
08:23В Минобороны рассказали о ходе вакцинации военнослужащих
08:23В Минобороны рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V"
08:17Более десяти тысяч военнослужащих вакцинировали от коронавируса
08:16Среди военнослужащих нет отказавшихся от вакцинации "Спутником V"
08:14Трутнев считает, что отношение Путина к проекту моста на Сахалин меняется
08:12Трутнев проверит ситуацию с трудоустройством работников "Роснефти"
08:08Трутнев пообещал проверить цены на продукты на Дальнем Востоке
07:57Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях
07:56Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
07:48В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы
07:42Осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского исключат из ЕР
07:22Джо Байден и Камала Харрис стали "Человеком года" по версии Time
07:10Кузнецова рассказала о планах по возвращению детей из Турции и Пакистана
07:02Зюганов готовит сборник анекдотов "Коронавирус" к Новому году
07:00Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману
06:57Большой театр представил премьеру оперы "Искатели жемчуга"
06:28Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз
Лента новостейМолния