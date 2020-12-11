https://ria.ru/20201211/smartfon-1588696496.html

Названы программы, которые постоянно замедляют смартфон

Названы программы, которые постоянно замедляют смартфон

Существенно затормозить работу современного смарфтона непросто – если это, конечно, не самая бюджетная модель или аппарат, которому уже несколько лет. Замедлить РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T02:11

2020-12-11T02:11

2020-12-11T02:11

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МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Существенно затормозить работу современного смарфтона непросто – если это, конечно, не самая бюджетная модель или аппарат, которому уже несколько лет. Замедлить новые смартфоны и сократить время их автономной работы могут лишь тяжелые программы, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.По его словам, лучше не использовать встроенные веб-браузеры от производителя. Лучше предпочесть известные решения, например, Chrome, Firefox или Edge. Постоянно работающий антивирус вам не нужен, если вы устанавливаете приложения только из официальных магазинов. "На старых устройствах могут тормозить официальные клиенты соцсетей – Facebook, YouTube, Instagram. Выход – или использовать облегченные версии этих приложений (доступны на Android), или использовать их мобильные веб-версии", - считает Гриценко.Тормозить смартфон могут и системные процессы, к примеру, фоновое обучение искусственного интеллекта помощника, синхронизация фотографий, бэкап системы и тп. Точно узнать об этом можно в разделе "Аккумулятор" или "Батарея". Там показано, сколько энергии потребляют те или иные приложения, однако полной информации все равно нет. Гриценко советует ограничить работу программ в фоновом режиме или использовать облегченные версии сервисов – тогда телефон должен работать быстрее.

https://ria.ru/20201210/razryazhenie-1588521794.html

https://ria.ru/20201209/svet-1588316336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цифровой гражданин, владимир гриценко, россия, весь мир, youtube, google android, технологии, общество