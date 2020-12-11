https://ria.ru/20201211/siroty-1588822936.html

Вопрос жительницы Белгородской области о жилье для детей-сирот решается

Вопрос жительницы Белгородской области о жилье для детей-сирот решается

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков уже пообщался по телефону с жительницей региона, которая накануне позвонила к нему на прямую линию, но ее РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T17:49

2020-12-11T17:49

2020-12-11T17:49

вячеслав гладков

россия

шебекинский район

белгородская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков уже пообщался по телефону с жительницей региона, которая накануне позвонила к нему на прямую линию, но ее вопрос не услышали в студии, вопрос женщины уже решается, заявил РИА Новости представитель областного правительства.В четверг Гладков провел прямую линию на телеканале "Россия-24 Белгород", куда звонили с вопросами жители региона. Одна женщина пыталась задать врио главы региона вопрос про качество жилья для детей-сирот, зрителям было хорошо слышно звонившую, но ведущие прервали ее, пожаловавшись на качество звука и заявив о технической неполадке."Вячеслав Гладков в курсе лично всех вопросов, которые поступали на прямую линию, в том числе об этом вопросе он знает. Он уже сегодня общался по телефону с заявительницей. К ней выезжал представитель администрации Шебекинского района, и вопрос уже в принципе урегулирован", - сказал собеседник агентства.Во время прямой линии многие слушатели жаловались в соцсетях на качество звука."Прямая линия в регионе проводится в первый раз, были сбои, но люди видели, что все проходило в живую. Не было ни одного подготовленного вопроса, работаем по-честному", - процитировали слова Гладкова на странице белгородского правительства в социальной сети "ВКонтакте".Позже Гладков опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, где он звонит Татьяне Викторовне из села Чураево, чей вопрос не услышал в ходе прямой линии. "Если вы не возражаете, я бы к вам сегодня заскочил, мы бы поговорили 2-3 минутки, и я бы постарался максимально помочь в решении проблемы", - сказал врио губернатора. Женщина ответила, что была бы рада его приезду.

https://realty.ria.ru/20201203/siroty-1587477264.html

https://realty.ria.ru/20201210/siroty-1588538393.html

россия

шебекинский район

белгородская область

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вячеслав гладков, россия, шебекинский район, белгородская область