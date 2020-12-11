https://ria.ru/20201211/siriya-1588701431.html

Российские военнослужащие рассказали о боевом дежурстве на Голанах

Российские военнослужащие рассказали о боевом дежурстве на Голанах

Российские военнослужащие помогают сирийским коллегам патрулировать местность в районе линии "Браво", разделяющей Голанские высоты между Сирией и Израилем,... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T03:21

2020-12-11T03:21

2020-12-11T03:21

война в сирии

россия

голанские высоты

сирия

израиль

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КУНЕЙТРА (Сирия), 11 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие помогают сирийским коллегам патрулировать местность в районе линии "Браво", разделяющей Голанские высоты между Сирией и Израилем, передает корреспондент РИА Новости.В ходе гражданской войны провинцию Кунейтра (на её территории находятся Голанские высоты) почти полностью захватили боевики. Выбить их удалось лишь два года назад. Террористы смогли долго удерживать этот участок, поскольку в любой опасный момент уходили на спорную территорию, за линию "Браво", пересекать которую сирийские войска не могут.По состоянию на сегодня, российскими военнослужащими оборудовано пять хорошо укрепленных постов вдоль буферной зоны. Территорию вдоль линии "Браво" контролируют патрули российской военной полиции. При этом местные жители позитивно относятся к военным РФ.До шестидневной войны 1967 года между Израилем и Сирией, Голанские высоты были частью сирийской провинции Кунейтра. Израиль занял эту территорию и в одностороннем порядке провозгласил ее своей. Однако Совбез ООН до сих пор считает Голаны сирийской территорией. С 1967 года существует буферная зона. Со стороны Израиля линия "Альфа", которую не может пересекать израильская армия, со стороны Сирии - линия "Браво", за которую не заходят сирийские войска. Между ними буферная зона, шириной от 500 метров до нескольких километров, которую контролируют миротворцы ООН.

https://ria.ru/20201208/vzryvy-1588129540.html

россия

голанские высоты

сирия

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, голанские высоты, сирия, израиль, в мире