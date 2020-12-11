Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201211/siriya-1588701431.html
Российские военнослужащие рассказали о боевом дежурстве на Голанах
Российские военнослужащие рассказали о боевом дежурстве на Голанах
Российские военнослужащие помогают сирийским коллегам патрулировать местность в районе линии "Браво", разделяющей Голанские высоты между Сирией и Израилем,... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T03:21
2020-12-11T03:21
война в сирии
россия
голанские высоты
сирия
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155244/00/1552440075_0:158:1280:878_1920x0_80_0_0_47e2037d6179b3bcfc37b46494e7284b.jpg
КУНЕЙТРА (Сирия), 11 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие помогают сирийским коллегам патрулировать местность в районе линии "Браво", разделяющей Голанские высоты между Сирией и Израилем, передает корреспондент РИА Новости.В ходе гражданской войны провинцию Кунейтра (на её территории находятся Голанские высоты) почти полностью захватили боевики. Выбить их удалось лишь два года назад. Террористы смогли долго удерживать этот участок, поскольку в любой опасный момент уходили на спорную территорию, за линию "Браво", пересекать которую сирийские войска не могут.По состоянию на сегодня, российскими военнослужащими оборудовано пять хорошо укрепленных постов вдоль буферной зоны. Территорию вдоль линии "Браво" контролируют патрули российской военной полиции. При этом местные жители позитивно относятся к военным РФ.До шестидневной войны 1967 года между Израилем и Сирией, Голанские высоты были частью сирийской провинции Кунейтра. Израиль занял эту территорию и в одностороннем порядке провозгласил ее своей. Однако Совбез ООН до сих пор считает Голаны сирийской территорией. С 1967 года существует буферная зона. Со стороны Израиля линия "Альфа", которую не может пересекать израильская армия, со стороны Сирии - линия "Браво", за которую не заходят сирийские войска. Между ними буферная зона, шириной от 500 метров до нескольких километров, которую контролируют миротворцы ООН.
https://ria.ru/20201208/vzryvy-1588129540.html
россия
голанские высоты
сирия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155244/00/1552440075_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7f9ad35c4a3936563f40f3acb38d4da8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, голанские высоты, сирия, израиль, в мире

Российские военнослужащие рассказали о боевом дежурстве на Голанах

03:21 11.12.2020
 
© РИА Новости / Заман РамазановПункт российской военной полиции в провинции
Пункт российской военной полиции в провинции - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Читать ria.ru в
КУНЕЙТРА (Сирия), 11 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие помогают сирийским коллегам патрулировать местность в районе линии "Браво", разделяющей Голанские высоты между Сирией и Израилем, передает корреспондент РИА Новости.
"Самое главное - это действия личного состава. Мы отрабатываем совместные тренировки: эвакуация, усиление и отражение нападения. (Наши - ред.) Задачи — наблюдение за прекращением ведения огня, демонстрация присутствия Вооруженных сил РФ в Сирии и самая главная задача — это сохранение жизни и здоровья военнослужащих России", - рассказал командир российского батальона, представившийся Аланом.
В ходе гражданской войны провинцию Кунейтра (на её территории находятся Голанские высоты) почти полностью захватили боевики. Выбить их удалось лишь два года назад. Террористы смогли долго удерживать этот участок, поскольку в любой опасный момент уходили на спорную территорию, за линию "Браво", пересекать которую сирийские войска не могут.
Поселение Бейт Джан. Сирийские беженцы возвращаются из Ливана в родные дома в поселении Бейт Джан на Голанских высотах. - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 02:20Война в Сирии
В Сирии вблизи Голанских высот раздались взрывы, сообщило СМИ
По состоянию на сегодня, российскими военнослужащими оборудовано пять хорошо укрепленных постов вдоль буферной зоны. Территорию вдоль линии "Браво" контролируют патрули российской военной полиции. При этом местные жители позитивно относятся к военным РФ.
"Дети практически каждый день выходят к этому месту - это уже такая традиция у нас сложилась. Если они слышат, что едет военная колонна, значит сегодня им привезут сладости или фрукты. Мы искренне благодарны военным за такое внимание", - рассказал местный житель Сабхи Джумма.
До шестидневной войны 1967 года между Израилем и Сирией, Голанские высоты были частью сирийской провинции Кунейтра. Израиль занял эту территорию и в одностороннем порядке провозгласил ее своей. Однако Совбез ООН до сих пор считает Голаны сирийской территорией. С 1967 года существует буферная зона. Со стороны Израиля линия "Альфа", которую не может пересекать израильская армия, со стороны Сирии - линия "Браво", за которую не заходят сирийские войска. Между ними буферная зона, шириной от 500 метров до нескольких километров, которую контролируют миротворцы ООН.
Сирия до и после начала боевых действий - РИА Новости, 1920, 03.11.2017
3 ноября 2017, 14:18Инфографика
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
 
Война в СирииРоссияГоланские высотыСирияИзраильВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50Трутнев призвал сделать распределение вакцины от COVID-19 прозрачным
08:46Умерла британская актриса Барбара Виндзор
08:38Названы самые опасные распространители коронавируса
08:23В Минобороны рассказали о ходе вакцинации военнослужащих
08:23В Минобороны рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V"
08:17Более десяти тысяч военнослужащих вакцинировали от коронавируса
08:16Среди военнослужащих нет отказавшихся от вакцинации "Спутником V"
08:14Трутнев считает, что отношение Путина к проекту моста на Сахалин меняется
08:12Трутнев проверит ситуацию с трудоустройством работников "Роснефти"
08:08Трутнев пообещал проверить цены на продукты на Дальнем Востоке
07:57Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях
07:56Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
07:48В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы
07:42Осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского исключат из ЕР
07:22Джо Байден и Камала Харрис стали "Человеком года" по версии Time
07:10Кузнецова рассказала о планах по возвращению детей из Турции и Пакистана
07:02Зюганов готовит сборник анекдотов "Коронавирус" к Новому году
07:00Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману
06:57Большой театр представил премьеру оперы "Искатели жемчуга"
06:28Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз
Лента новостейМолния