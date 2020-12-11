Российские военнослужащие рассказали о боевом дежурстве на Голанах
КУНЕЙТРА (Сирия), 11 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие помогают сирийским коллегам патрулировать местность в районе линии "Браво", разделяющей Голанские высоты между Сирией и Израилем, передает корреспондент РИА Новости.
"Самое главное - это действия личного состава. Мы отрабатываем совместные тренировки: эвакуация, усиление и отражение нападения. (Наши - ред.) Задачи — наблюдение за прекращением ведения огня, демонстрация присутствия Вооруженных сил РФ в Сирии и самая главная задача — это сохранение жизни и здоровья военнослужащих России", - рассказал командир российского батальона, представившийся Аланом.
В ходе гражданской войны провинцию Кунейтра (на её территории находятся Голанские высоты) почти полностью захватили боевики. Выбить их удалось лишь два года назад. Террористы смогли долго удерживать этот участок, поскольку в любой опасный момент уходили на спорную территорию, за линию "Браво", пересекать которую сирийские войска не могут.
По состоянию на сегодня, российскими военнослужащими оборудовано пять хорошо укрепленных постов вдоль буферной зоны. Территорию вдоль линии "Браво" контролируют патрули российской военной полиции. При этом местные жители позитивно относятся к военным РФ.
"Дети практически каждый день выходят к этому месту - это уже такая традиция у нас сложилась. Если они слышат, что едет военная колонна, значит сегодня им привезут сладости или фрукты. Мы искренне благодарны военным за такое внимание", - рассказал местный житель Сабхи Джумма.
До шестидневной войны 1967 года между Израилем и Сирией, Голанские высоты были частью сирийской провинции Кунейтра. Израиль занял эту территорию и в одностороннем порядке провозгласил ее своей. Однако Совбез ООН до сих пор считает Голаны сирийской территорией. С 1967 года существует буферная зона. Со стороны Израиля линия "Альфа", которую не может пересекать израильская армия, со стороны Сирии - линия "Браво", за которую не заходят сирийские войска. Между ними буферная зона, шириной от 500 метров до нескольких километров, которую контролируют миротворцы ООН.