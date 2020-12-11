Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201211/shtrafy-1588774519.html
Более 29 млн рублей штрафов получили АЗС Москвы за 10 лет
Более 29 млн рублей штрафов получили АЗС Москвы за 10 лет
Штрафы на более чем 29 миллионов рублей получили АЗС Москвы за некачественное топливо за 10 лет, сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:44
2020-12-11T14:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155733/89/1557338917_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_40ef3360678b1bc6f9cc58d28d03b3c7.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Штрафы на более чем 29 миллионов рублей получили АЗС Москвы за некачественное топливо за 10 лет, сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Он уточнил, что в 2020 году плановые проверки в отношении АЗС не проводились. "По результатам рассмотрения жалоб граждан проведено 15 мероприятий по контролю, отобрано 44 пробы моторного топлива. Нарушений не выявлено", - добавил он.Глава департамента уточнил, что для информирования населения на сайте департамента размещен список АЗС, реализующих моторное топливо, не соответствующее экологическим требованиям. По состоянию на начало декабря в него включены 28 АЗС.
https://ria.ru/20201211/ekologiya-1588772783.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155733/89/1557338917_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_fafbe57b24d0ebe31b0918622c38dd74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон кульбачевский, москва

Более 29 млн рублей штрафов получили АЗС Москвы за 10 лет

14:44 11.12.2020
 
© РИА Новости / Виктор Вытольский / Перейти в фотобанкРуководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Виктор Вытольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Штрафы на более чем 29 миллионов рублей получили АЗС Москвы за некачественное топливо за 10 лет, сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Инспекторским составом департамента качество моторного топлива проверено на 616 АЗС. Отобрано более 1,8 тысячи проб моторного топлива, из которых 135 не соответствовали экологическим требованиям. К административной ответственности привлечено 67 виновных лиц, сумма штрафных санкции составила более 29 миллионов рублей", - рассказал Кульбачевский на пресс-конференции "Как улучшилась экология столицы: итоги десятилетия и планы на 2021 год".
Он уточнил, что в 2020 году плановые проверки в отношении АЗС не проводились. "По результатам рассмотрения жалоб граждан проведено 15 мероприятий по контролю, отобрано 44 пробы моторного топлива. Нарушений не выявлено", - добавил он.
Глава департамента уточнил, что для информирования населения на сайте департамента размещен список АЗС, реализующих моторное топливо, не соответствующее экологическим требованиям. По состоянию на начало декабря в него включены 28 АЗС.
Пароход на Москва-реке в районе Пречистенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 14:40Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Тенденция улучшения состояния рек и почвы Москвы сохранилась в 2020 году
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниАнтон КульбачевскийМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Трамп прокомментировал отказ Верховного суда пересмотреть итоги выборов
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
Лента новостейМолния