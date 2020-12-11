https://ria.ru/20201211/shtrafy-1588774519.html

Более 29 млн рублей штрафов получили АЗС Москвы за 10 лет

Более 29 млн рублей штрафов получили АЗС Москвы за 10 лет

Штрафы на более чем 29 миллионов рублей получили АЗС Москвы за некачественное топливо за 10 лет, сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:44

2020-12-11T14:44

2020-12-11T14:44

москва сегодня: мегаполис для жизни

антон кульбачевский

москва

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Штрафы на более чем 29 миллионов рублей получили АЗС Москвы за некачественное топливо за 10 лет, сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Он уточнил, что в 2020 году плановые проверки в отношении АЗС не проводились. "По результатам рассмотрения жалоб граждан проведено 15 мероприятий по контролю, отобрано 44 пробы моторного топлива. Нарушений не выявлено", - добавил он.Глава департамента уточнил, что для информирования населения на сайте департамента размещен список АЗС, реализующих моторное топливо, не соответствующее экологическим требованиям. По состоянию на начало декабря в него включены 28 АЗС.

https://ria.ru/20201211/ekologiya-1588772783.html

москва

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антон кульбачевский, москва