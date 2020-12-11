Более 29 млн рублей штрафов получили АЗС Москвы за 10 лет
© РИА Новости / Виктор Вытольский / Перейти в фотобанкРуководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Штрафы на более чем 29 миллионов рублей получили АЗС Москвы за некачественное топливо за 10 лет, сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Инспекторским составом департамента качество моторного топлива проверено на 616 АЗС. Отобрано более 1,8 тысячи проб моторного топлива, из которых 135 не соответствовали экологическим требованиям. К административной ответственности привлечено 67 виновных лиц, сумма штрафных санкции составила более 29 миллионов рублей", - рассказал Кульбачевский на пресс-конференции "Как улучшилась экология столицы: итоги десятилетия и планы на 2021 год".
Он уточнил, что в 2020 году плановые проверки в отношении АЗС не проводились. "По результатам рассмотрения жалоб граждан проведено 15 мероприятий по контролю, отобрано 44 пробы моторного топлива. Нарушений не выявлено", - добавил он.
Глава департамента уточнил, что для информирования населения на сайте департамента размещен список АЗС, реализующих моторное топливо, не соответствующее экологическим требованиям. По состоянию на начало декабря в него включены 28 АЗС.