Шнуров аккредитовался на пресс-конференцию Путина
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров аккредитовался на ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая пройдет 17 декабря. Список аккредитованных опубликован на сайте Кремля.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией мероприятие пройдет в формате видеоконференции. Планируется, что Путин выйдет на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево, представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра международной торговли. Добавляется, что журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для них будут организованы специальные площадки, а число участников будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.
9 декабря, 08:51Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
Для участия в пресс-конференции будут организованы специальные площадки: в ЦФО - в Москве и Туле, в СЗФО - в Санкт-Петербурге, в ЮФО - в Ростове-на-Дону, в СКФО - в Ставрополе, в ПФО - в Нижнем Новгороде, в УФО - в Екатеринбурге, в СФО - в Новосибирске, в ДФО - во Владивостоке.
Согласно опубликованным на сайте Кремля спискам, получили право на проход в Центр международной торговли в Москве 237 журналистов, аккредитованы на площадке в Туле 92 журналиста, в Санкт-Петербурге - 68 журналистов, в Ростове-на-Дону - 71 журналист, в Ставрополе - 41 представитель СМИ, в Нижнем Новгороде - 83 журналиста, в Екатеринбурге - 70 журналистов, в Новосибирске - 61 журналист, во Владивостоке - 51 представитель СМИ. Итого аккредитацию на участие в ежегодной пресс-конференции Путина получили 774 журналиста.
19 декабря 2019, 09:42Большая пресс-конференция Владимира ПутинаБольшие пресс-конференции Владимира Путина