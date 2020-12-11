https://ria.ru/20201211/shkola-1588796580.html

Новую школу откроют в Уватском районе Тюменской области по нацпроекту

Новую школу откроют в Уватском районе Тюменской области по нацпроекту

Новая школа на 60 учебных мест, построенная в Тюменской области в рамках нацпроекта "Образование", будет введена в строй в селе Горнослинкино Уватского района,... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T16:18

2020-12-11T16:18

2020-12-11T16:18

тюменская область

уватский район

тюменская область

образование - общество

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ТЮМЕНЬ, 11 дек — РИА Новости. Новая школа на 60 учебных мест, построенная в Тюменской области в рамках нацпроекта "Образование", будет введена в строй в селе Горнослинкино Уватского района, сообщает главное управление строительства области."На сегодняшний день все строительные работы в школе завершены. Капитальное здание общей площадью более 3 тысячи квадратных метров рассчитано на 60 учащихся, в нем предусмотрено размещение семи учебных кабинетов, двух начальных классов, а также группы кратковременного пребывания детей", - говорится в сообщении.В здании также будет располагаться спортзал с душевыми и санузлами.Как отметили в департаменте, это уже вторая школа, строящаяся в Уватском районе. Еще одна школа на 360 учебных мест возводится в селе Уват.Всего в настоящее время в Тюменской области продолжается строительство 10 школ, в том числе, в сельской местности и в отдаленных районах.

https://ria.ru/20201210/premiya-1588597399.html

уватский район

тюменская область

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уватский район, тюменская область, образование - общество