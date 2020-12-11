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Lucasfilm планирует ряд новых сериалов по вселенной "Звездных войн"
Lucasfilm планирует ряд новых сериалов по вселенной "Звездных войн"
Компания Lucasfilm планирует беспрецедентно расширить вселенную "Звездных войн" для платформы Disney+, в работе целый ряд сериалов, сообщила президент компании... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T03:11
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культура
lucasfilm
джордж лукас
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Компания Lucasfilm планирует беспрецедентно расширить вселенную "Звездных войн" для платформы Disney+, в работе целый ряд сериалов, сообщила президент компании Кэтлин Кеннеди.Выступая на конференции компании Disney+ для инвесторов, Кеннеди сказала, что в разработке находятся два сериала-ответвления от сюжетной линии сериала "Мандалорец". Сериалы будут называться "Рейнджеры Новой республики" и "Асока".Кроме того, в 2022 году выйдет сериал "Андор". Готовится сериал "Кеноби", где Хейден Кристенсен вернется к сыгранной им ранее роли Энакина Скайуокера (он же антигерой саги - Дарт Вейдер). Ожидается также сериал "Приспешник" эпохи Республики. Наконец, Кеннеди анонсировала сериал "Лэндо".На Рождество 2023 года обещают выход полнометражного фильма "Отряд-изгой".Кроме того, Кеннеди показала первый трейлер к "Плохой партии" - анимированному сиквелу "Войны клонов", а также мультфильм "История дроида"."Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney.
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lucasfilm, джордж лукас, в мире

Lucasfilm планирует ряд новых сериалов по вселенной "Звездных войн"

03:11 11.12.2020
 
© Фото : WDSSPRКадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
Кадр из фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : WDSSPR
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Компания Lucasfilm планирует беспрецедентно расширить вселенную "Звездных войн" для платформы Disney+, в работе целый ряд сериалов, сообщила президент компании Кэтлин Кеннеди.
Выступая на конференции компании Disney+ для инвесторов, Кеннеди сказала, что в разработке находятся два сериала-ответвления от сюжетной линии сериала "Мандалорец". Сериалы будут называться "Рейнджеры Новой республики" и "Асока".
Кроме того, в 2022 году выйдет сериал "Андор". Готовится сериал "Кеноби", где Хейден Кристенсен вернется к сыгранной им ранее роли Энакина Скайуокера (он же антигерой саги - Дарт Вейдер). Ожидается также сериал "Приспешник" эпохи Республики. Наконец, Кеннеди анонсировала сериал "Лэндо".
На Рождество 2023 года обещают выход полнометражного фильма "Отряд-изгой".
Кроме того, Кеннеди показала первый трейлер к "Плохой партии" - анимированному сиквелу "Войны клонов", а также мультфильм "История дроида".
"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney.
Кадр из фильма Звёздные войны: Скайуокер. Восход - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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