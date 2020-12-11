https://ria.ru/20201211/sanktsii-1588856013.html

Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями по "Северному потоку — 2"

Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями по "Северному потоку — 2"

Сенат США одобрил оборонный бюджет, в котором содержатся новые санкции против газопровода "Северный поток — 2", свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T21:00

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2020-12-11T21:51

турецкий поток

дональд трамп

с-400 «триумф»

турция

украина

в мире

северный поток — 2

сша

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ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Сенат США одобрил оборонный бюджет, в котором содержатся новые санкции против газопровода "Северный поток — 2", свидетельствуют результаты голосования.За высказалось подавляющее большинство сенаторов — 84 человека. Против высказались 13.Законопроект на 740 миллиардов долларов предусматривает в том числе расширение ограничений против российских магистралей "Турецкий поток" и "Северный поток — 2". Меры против последнего предполагают введение санкций в отношении компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляют страховые и технические услуги.Кроме того, сенаторы одобрили дальнейшие поставки вооружений на Украину, запрет на сотрудничество между американскими и российскими военными, а также санкции против Турции за закупку ЗРК С-400 и другие меры, направленные против Москвы.Ранее действующий американский президент Дональд Трамп грозил наложить вето на проект бюджета. Однако при таком уровне поддержки в сенате и ранее в палате представителей — более двух третей — документ преодолеет запрет президента.Трампа не устраивает "зашитое" в текст законопроекта намерение конгресса поменять наименования военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США. Как говорят сторонники инициативы, она поможет бороться с расизмом, противники называют ее ненужным сведением счетов с историей страны.Американский лидер также требовал, чтобы в законе были меры, вводящие ответственность соцсетей и СМИ за их контент. Это связано с личными счетами Трампа и представителей медиа: Twitter, Facebook и другие платформы часто помечают заявления президента как дезинформацию или спорный контент, глава государства обвиняет их в цензуре и попытках влиять на политику. Если соцсети и СМИ признают юридически ответственными за контент, это нарушит сложившуюся в США традицию и де-факто может предельно затруднить их работу.США против "Северного потока — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В октябре Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте. Сертифицирующая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) уже прекратила участие в проекте.В ноябре правительство ФРГ в очередной раз раскритиковало экстерриториальные санкции против российского газового проекта. В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.При этом в пятницу оператор проекта Nord Stream 2 AG заявил о возобновлении укладки недостроенного участка магистрали в водах Германии. Этим займется трубоукладчик "Фортуна".

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/sevpotok-1588839750.html

https://ria.ru/20201205/truboprovod-1587851720.html

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турецкий поток, дональд трамп, с-400 «триумф», турция, украина, в мире, северный поток — 2, сша