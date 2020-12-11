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Замглавы Росгвардии по Чечне гордится, что попал под санкции США
Замглавы Росгвардии по Чечне гордится, что попал под санкции США
Внесенный в санкционный список США заместитель руководителя Росгвардии по Чечне Даниил Мартынов заявил, что гордится этим и считает свидетельством эффективности РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:21
2020-12-11T12:21
санкции в отношении россии
чеченская республика (чечня)
сша
политика
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ГРОЗНЫЙ, 11 дек – РИА Новости. Внесенный в санкционный список США заместитель руководителя Росгвардии по Чечне Даниил Мартынов заявил, что гордится этим и считает свидетельством эффективности его работы на благо родины.В четверг США расширили список санкций по закону Магнитского, которые вводятся за "нарушения прав человека", в него вошли трое граждан РФ и шесть российских компаний, в том числе замглавы Росгвардии по Чечне Даниил Мартынов, возглавляющий также Российский университет спецназа (РУС) в городе Гудермес. Также под санкции попали вице-премьер Чечни Вахит Усмаев и гражданин РФ Зияд Сабсаби. Все они, как отмечается в сообщении министерства финансов США, "связаны с Рамзаном Кадыровым", главой Чечни."Я рад и горд, что меня внесли в этот список наряду с патриотами нашей страны. Значит, мою работу оценили. Удивлен, что это не произошло раньше. Я человек военный и как военный выполняю приказы, раз я в этом списке, значит, я их выполняю четко и грамотно", - заявил Мартынов РИА Новости.Он подчеркнул, что и впредь будет делать все зависящее, чтобы приносить пользу стране и республике."Я патриот своей страны. Внесение в санкционный список мотивирует меня ещё усерднее трудиться на благо Родины. Настоящие мужчины не кидают громких слов, а выясняют отношения лицом к лицу. Лично я готов ответить за все, что делаю. Но готовы ли это сделать наши западные партнёры?" - сказал Мартынов.
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санкции в отношении россии, чеченская республика (чечня), сша, политика

Замглавы Росгвардии по Чечне гордится, что попал под санкции США

12:21 11.12.2020
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкАргунский завод "Чеченавто"
Аргунский завод Чеченавто - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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ГРОЗНЫЙ, 11 дек – РИА Новости. Внесенный в санкционный список США заместитель руководителя Росгвардии по Чечне Даниил Мартынов заявил, что гордится этим и считает свидетельством эффективности его работы на благо родины.
В четверг США расширили список санкций по закону Магнитского, которые вводятся за "нарушения прав человека", в него вошли трое граждан РФ и шесть российских компаний, в том числе замглавы Росгвардии по Чечне Даниил Мартынов, возглавляющий также Российский университет спецназа (РУС) в городе Гудермес. Также под санкции попали вице-премьер Чечни Вахит Усмаев и гражданин РФ Зияд Сабсаби. Все они, как отмечается в сообщении министерства финансов США, "связаны с Рамзаном Кадыровым", главой Чечни.
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"Я рад и горд, что меня внесли в этот список наряду с патриотами нашей страны. Значит, мою работу оценили. Удивлен, что это не произошло раньше. Я человек военный и как военный выполняю приказы, раз я в этом списке, значит, я их выполняю четко и грамотно", - заявил Мартынов РИА Новости.
Он подчеркнул, что и впредь будет делать все зависящее, чтобы приносить пользу стране и республике.
"Я патриот своей страны. Внесение в санкционный список мотивирует меня ещё усерднее трудиться на благо Родины. Настоящие мужчины не кидают громких слов, а выясняют отношения лицом к лицу. Лично я готов ответить за все, что делаю. Но готовы ли это сделать наши западные партнёры?" - сказал Мартынов.
 
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