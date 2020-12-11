https://ria.ru/20201211/sanktsii-1588741229.html
Замглавы Росгвардии по Чечне гордится, что попал под санкции США
Замглавы Росгвардии по Чечне гордится, что попал под санкции США
Внесенный в санкционный список США заместитель руководителя Росгвардии по Чечне Даниил Мартынов заявил, что гордится этим и считает свидетельством эффективности РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:21
2020-12-11T12:21
2020-12-11T12:21
санкции в отношении россии
чеченская республика (чечня)
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148929/23/1489292335_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_de494a815cb63c3b336654450e1496cf.jpg
ГРОЗНЫЙ, 11 дек – РИА Новости. Внесенный в санкционный список США заместитель руководителя Росгвардии по Чечне Даниил Мартынов заявил, что гордится этим и считает свидетельством эффективности его работы на благо родины.В четверг США расширили список санкций по закону Магнитского, которые вводятся за "нарушения прав человека", в него вошли трое граждан РФ и шесть российских компаний, в том числе замглавы Росгвардии по Чечне Даниил Мартынов, возглавляющий также Российский университет спецназа (РУС) в городе Гудермес. Также под санкции попали вице-премьер Чечни Вахит Усмаев и гражданин РФ Зияд Сабсаби. Все они, как отмечается в сообщении министерства финансов США, "связаны с Рамзаном Кадыровым", главой Чечни."Я рад и горд, что меня внесли в этот список наряду с патриотами нашей страны. Значит, мою работу оценили. Удивлен, что это не произошло раньше. Я человек военный и как военный выполняю приказы, раз я в этом списке, значит, я их выполняю четко и грамотно", - заявил Мартынов РИА Новости.Он подчеркнул, что и впредь будет делать все зависящее, чтобы приносить пользу стране и республике."Я патриот своей страны. Внесение в санкционный список мотивирует меня ещё усерднее трудиться на благо Родины. Настоящие мужчины не кидают громких слов, а выясняют отношения лицом к лицу. Лично я готов ответить за все, что делаю. Но готовы ли это сделать наши западные партнёры?" - сказал Мартынов.
https://ria.ru/20201211/kadyrov-1588698600.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/148929/23/1489292335_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_db65a8e0b6e53bca37592bb5fc8a9fcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, чеченская республика (чечня), сша, политика
ГРОЗНЫЙ, 11 дек – РИА Новости.
Внесенный в санкционный список США заместитель руководителя Росгвардии по Чечне Даниил Мартынов
заявил, что гордится этим и считает свидетельством эффективности его работы на благо родины.
В четверг США расширили список санкций по закону Магнитского, которые вводятся за "нарушения прав человека", в него вошли трое граждан РФ и шесть российских компаний, в том числе замглавы Росгвардии по Чечне Даниил Мартынов, возглавляющий также Российский университет спецназа (РУС) в городе Гудермес. Также под санкции попали вице-премьер Чечни Вахит Усмаев и гражданин РФ Зияд Сабсаби. Все они, как отмечается в сообщении министерства финансов США, "связаны с Рамзаном Кадыровым
", главой Чечни.
"Я рад и горд, что меня внесли в этот список наряду с патриотами нашей страны. Значит, мою работу оценили. Удивлен, что это не произошло раньше. Я человек военный и как военный выполняю приказы, раз я в этом списке, значит, я их выполняю четко и грамотно", - заявил Мартынов РИА Новости.
Он подчеркнул, что и впредь будет делать все зависящее, чтобы приносить пользу стране и республике.
"Я патриот своей страны. Внесение в санкционный список мотивирует меня ещё усерднее трудиться на благо Родины. Настоящие мужчины не кидают громких слов, а выясняют отношения лицом к лицу. Лично я готов ответить за все, что делаю. Но готовы ли это сделать наши западные партнёры?" - сказал Мартынов.