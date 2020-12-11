https://ria.ru/20201211/sanktsii-1588731262.html
Захарова назвала новые санкции США против России надуманными
Захарова назвала новые санкции США против России надуманными
Новые американские санкции введены по надуманному поводу и не подкреплены доказательствами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T11:28
2020-12-11T11:28
2020-12-11T13:18
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Новые американские санкции введены по надуманному поводу и не подкреплены доказательствами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она назвала ограничения неуклюжим пиар-ходом, цель которого — навязать образ россиян как "нарушителей прав человека".Как отметила Захарова, фантазии авторам новых списков не занимать. Она вспомнила, как под ограничения попадал московский бассейн "Чайка", теперь — футбольный клуб "Ахмат", который, как считает дипломат, известен и за пределами России.Ранее сообщалось, что США внесли в санкционные списки футбольный клуб "Ахмат" из Грозного и Фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. Всего под санкции, связанные со списком Магнитского и Йеменом, попали 13 человек и шесть организаций.Имущество и финансовые активы этих физических и юридических лиц в США заблокируют, а американским гражданам запретят вести с ними дела. По "акту Магнитского" санкции распространяются на тех, кого власти считают "нарушителями прав человека".
https://ria.ru/20201210/sanktsii-1588670630.html
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мария захарова, москва, йемен, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире