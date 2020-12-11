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Посол России в США назвал главную цель новых американских санкций
Посол России в США назвал главную цель новых американских санкций
Посол России в США Анатолий Антонов назвал деструктивными и безосновательными новые антироссийские санкции США. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T02:39
2020-12-11T08:34
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сша
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ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал деструктивными и безосновательными новые антироссийские санкции США.Антонов подчеркнул, что Россия не раз выступала против нелегитимных односторонних санкций и призывала Вашингтон вернуться к нормальным отношениям, но американская сторона на инициативы не ответила.Власти внесли в санкционные списки футбольный клуб "Ахмат" из Грозного и Фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. Всего под санкции, связанные со списком Магнитского и Йеменом, попали в четверг 13 человек и шесть организаций.Их имущество и финансы заблокируют в США, а американским гражданам запретят вести с ними дела.Акт Магинтского приняли в декабре 2012 года: ограничения распространяются на россиян, которых Вашингтон считает причастными к нарушениям прав человека. Позже акту придали статус глобального закона — санкции по нему должны применять ко всем странам, граждане которых, по версии США, нарушают права человека.Москва не раз заявляла о недопустимости политизации дела Магнитского.
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россия, анатолий антонов, сша, в мире

Посол России в США назвал главную цель новых американских санкций

02:39 11.12.2020 (обновлено: 08:34 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей АгарышевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал деструктивными и безосновательными новые антироссийские санкции США.

"Обвинения против российских официальных лиц в якобы нарушении прав человека безосновательны и не выдерживают критики. Как представляется, такими разрушительными действиями администрация пытается отвлечь внимание общественности от серьезных системных проблем внутри самих Соединенных Штатов. В том числе в сфере прав человека", — сказал дипломат, его заявления опубликованы на странице посольства в Facebook.

Антонов подчеркнул, что Россия не раз выступала против нелегитимных односторонних санкций и призывала Вашингтон вернуться к нормальным отношениям, но американская сторона на инициативы не ответила.
Власти внесли в санкционные списки футбольный клуб "Ахмат" из Грозного и Фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. Всего под санкции, связанные со списком Магнитского и Йеменом, попали в четверг 13 человек и шесть организаций.
Их имущество и финансы заблокируют в США, а американским гражданам запретят вести с ними дела.
Акт Магинтского приняли в декабре 2012 года: ограничения распространяются на россиян, которых Вашингтон считает причастными к нарушениям прав человека. Позже акту придали статус глобального закона — санкции по нему должны применять ко всем странам, граждане которых, по версии США, нарушают права человека.
Москва не раз заявляла о недопустимости политизации дела Магнитского.
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