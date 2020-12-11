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https://ria.ru/20201211/samsung-1588734772.html
Samsung готовит смартфон Galaxy M12 с огромной автономностью
Samsung готовит смартфон Galaxy M12 с огромной автономностью
Компания Samsung подготовила к выходу новый смартфон Galaxy M12, который отличается серьезной автономностью. О сертификации новинки сообщает Gizmochina. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T11:48
2020-12-11T11:48
риа наука
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Компания Samsung подготовила к выходу новый смартфон Galaxy M12, который отличается серьезной автономностью. О сертификации новинки сообщает Gizmochina.Смартфон относится к средне-бюджетному ценовому сегменту и оснащен чипсетом Exynos 850. Базовая версия трубки получит 3 ГБ оперативной памяти. В бенчмарке Geekbench 5 Galaxy M12 набирает 178 баллов в одноядерном тесте и 1025 баллов в многоядерном.Диагональ дисплея составит 6,5 дюйма при разрешении HD+. Экран Galaxy M12 получит каплевидный вырез для фронтальной камеры. Телефону обещают квадрокамеру, оформленную в стиле iPhone 12. За автономность Samsung Galaxy M12 отвечает рекордная батарейка на 7000 мАч, зарядка которой будет осуществляться через порт Type-C. Автономный смартфон выйдет в начале 2021 года. Его точная цена и сроки начала продаж в России пока неизвестны.
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samsung, android, технологии

Samsung готовит смартфон Galaxy M12 с огромной автономностью

11:48 11.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВ фирменном салоне Samsung Electronics в Москве
В фирменном салоне Samsung Electronics в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Компания Samsung подготовила к выходу новый смартфон Galaxy M12, который отличается серьезной автономностью. О сертификации новинки сообщает Gizmochina.
Смартфон относится к средне-бюджетному ценовому сегменту и оснащен чипсетом Exynos 850. Базовая версия трубки получит 3 ГБ оперативной памяти. В бенчмарке Geekbench 5 Galaxy M12 набирает 178 баллов в одноядерном тесте и 1025 баллов в многоядерном.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 12:33РИА Наука
Новые смартфоны Samsung останутся без зарядных устройств
Диагональ дисплея составит 6,5 дюйма при разрешении HD+. Экран Galaxy M12 получит каплевидный вырез для фронтальной камеры. Телефону обещают квадрокамеру, оформленную в стиле iPhone 12. За автономность Samsung Galaxy M12 отвечает рекордная батарейка на 7000 мАч, зарядка которой будет осуществляться через порт Type-C.
Автономный смартфон выйдет в начале 2021 года. Его точная цена и сроки начала продаж в России пока неизвестны.
 
РИА НаукаSamsungAndroidТехнологии
 
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