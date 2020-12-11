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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201211/sabotazh-1588708069.html
В Минобороны рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V"
В Минобороны рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V"
Минобороны в деталях знает, какие средства и ресурсы выделены из-за рубежа на дискредитацию российской вакцины "Спутник V", заявил официальный представитель... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T08:23
2020-12-11T08:44
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вооруженные силы рф
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Минобороны в деталях знает, какие средства и ресурсы выделены из-за рубежа на дискредитацию российской вакцины "Спутник V", заявил официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков."В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" о якобы "опасности" российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования, в том числе и в ВС РФ", — сказал он.По словам Конашенкова, "информационный саботаж" не ослабит эффективность российских вакцин и не усилит "целительность" зарубежных аналогов"."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.Также началась вакцинация. Прививки получили уже более 150 тысяч человек, представляющих группы высокого риска заражения — врачи, педагоги, работники социальных служб.В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского научного центра "Вектор". Идет разработка и других российских вакцин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201211/vaktsinatsiya-1588708256.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вооруженные силы рф, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)

В Минобороны рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V"

08:23 11.12.2020 (обновлено: 08:44 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота прививочного пункта по вакцинации от COVID-19
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Минобороны в деталях знает, какие средства и ресурсы выделены из-за рубежа на дискредитацию российской вакцины "Спутник V", заявил официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков.
"В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" о якобы "опасности" российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования, в том числе и в ВС РФ", — сказал он.
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По словам Конашенкова, "информационный саботаж" не ослабит эффективность российских вакцин и не усилит "целительность" зарубежных аналогов".
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.
Также началась вакцинация. Прививки получили уже более 150 тысяч человек, представляющих группы высокого риска заражения — врачи, педагоги, работники социальных служб.
В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского научного центра "Вектор". Идет разработка и других российских вакцин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вооруженные силы РФИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
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