https://ria.ru/20201211/sabotazh-1588708069.html

В Минобороны рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V"

В Минобороны рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V"

Минобороны в деталях знает, какие средства и ресурсы выделены из-за рубежа на дискредитацию российской вакцины "Спутник V", заявил официальный представитель... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T08:23

2020-12-11T08:23

2020-12-11T08:44

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вооруженные силы рф

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Минобороны в деталях знает, какие средства и ресурсы выделены из-за рубежа на дискредитацию российской вакцины "Спутник V", заявил официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков."В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" о якобы "опасности" российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования, в том числе и в ВС РФ", — сказал он.По словам Конашенкова, "информационный саботаж" не ослабит эффективность российских вакцин и не усилит "целительность" зарубежных аналогов"."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.Также началась вакцинация. Прививки получили уже более 150 тысяч человек, представляющих группы высокого риска заражения — врачи, педагоги, работники социальных служб.В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского научного центра "Вектор". Идет разработка и других российских вакцин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/vaktsinatsiya-1588708256.html

https://ria.ru/20201210/rosstat-1588662871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вооруженные силы рф, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)