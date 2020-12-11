https://ria.ru/20201211/rozysk-1588741787.html
СК объявил в розыск украинского бойца за убийство журналиста в Донбассе
СК объявил в розыск украинского бойца за убийство журналиста в Донбассе
Следственный комитет объявил в международный розыск украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого судили в Италии за убийство журналистов в Донбассе, но в... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:24
2020-12-11T12:24
2020-12-11T12:27
россия
донбасс
андреа роккелли
славянск
следственный комитет россии (ск рф)
италия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149789/64/1497896477_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_a15201a19e0e50e96098ce71018f7ddb.jpg
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Следственный комитет объявил в международный розыск украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого судили в Италии за убийство журналистов в Донбассе, но в конце концов оправдали."В суд поступило ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение", - сообщили РИА Новости в пятницу в Басманном суде Москвы.В России украинцу вменяется убийство общеопасным способом по мотивам национальной/политической ненависти. Кого именно – Андреа Роккелли или Андрея Миронова, - не уточняется. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.Маркив, воевавший в Донбассе в составе добровольческого батальона, был приговорен в Милане к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.Вместе с Роккелли под минометным обстрелом погиб его переводчик, российский журналист и правозащитник Андрей Миронов. После пересмотра приговора в Апелляционном суде Милана Маркива оправдали и отпустили на Украину.Сейчас он уже в Киеве, где удостоился аудиенции президента Владимира Зеленского.Замминистра внутренних дел Антон Геращенко ранее заявил, что Маркив "точно не мог быть к этому [убийству журналистов] причастен", но власти Украины продолжают расследование случившегося.В то же время он указал, что "это были боевые действия и все были предупреждены, что в Славянске стреляют и убивают".
https://ria.ru/20191215/1562411422.html
https://ria.ru/20201127/ukraina-1586703585.html
россия
донбасс
славянск
италия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149789/64/1497896477_0:0:570:427_1920x0_80_0_0_761ffe327eebc26d84b44b54623946bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, андреа роккелли, славянск, следственный комитет россии (ск рф), италия, украина