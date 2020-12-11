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СК объявил в розыск украинского бойца за убийство журналиста в Донбассе
СК объявил в розыск украинского бойца за убийство журналиста в Донбассе
Следственный комитет объявил в международный розыск украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого судили в Италии за убийство журналистов в Донбассе, но в... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:24
2020-12-11T12:27
россия
донбасс
андреа роккелли
славянск
следственный комитет россии (ск рф)
италия
украина
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Следственный комитет объявил в международный розыск украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого судили в Италии за убийство журналистов в Донбассе, но в конце концов оправдали."В суд поступило ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение", - сообщили РИА Новости в пятницу в Басманном суде Москвы.В России украинцу вменяется убийство общеопасным способом по мотивам национальной/политической ненависти. Кого именно – Андреа Роккелли или Андрея Миронова, - не уточняется. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.Маркив, воевавший в Донбассе в составе добровольческого батальона, был приговорен в Милане к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.Вместе с Роккелли под минометным обстрелом погиб его переводчик, российский журналист и правозащитник Андрей Миронов. После пересмотра приговора в Апелляционном суде Милана Маркива оправдали и отпустили на Украину.Сейчас он уже в Киеве, где удостоился аудиенции президента Владимира Зеленского.Замминистра внутренних дел Антон Геращенко ранее заявил, что Маркив "точно не мог быть к этому [убийству журналистов] причастен", но власти Украины продолжают расследование случившегося.В то же время он указал, что "это были боевые действия и все были предупреждены, что в Славянске стреляют и убивают".
https://ria.ru/20191215/1562411422.html
https://ria.ru/20201127/ukraina-1586703585.html
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россия, донбасс, андреа роккелли, славянск, следственный комитет россии (ск рф), италия, украина

СК объявил в розыск украинского бойца за убийство журналиста в Донбассе

12:24 11.12.2020 (обновлено: 12:27 11.12.2020)
 
© Фото : МВД УкраиныЗадержание украинского военнослужащего Виталия Маркова в Италии
Задержание украинского военнослужащего Виталия Маркова в Италии - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : МВД Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Следственный комитет объявил в международный розыск украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого судили в Италии за убийство журналистов в Донбассе, но в конце концов оправдали.
"В суд поступило ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение", - сообщили РИА Новости в пятницу в Басманном суде Москвы.
В России украинцу вменяется убийство общеопасным способом по мотивам национальной/политической ненависти. Кого именно – Андреа Роккелли или Андрея Миронова, - не уточняется. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Маркив, воевавший в Донбассе в составе добровольческого батальона, был приговорен в Милане к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.
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Вместе с Роккелли под минометным обстрелом погиб его переводчик, российский журналист и правозащитник Андрей Миронов. После пересмотра приговора в Апелляционном суде Милана Маркива оправдали и отпустили на Украину.
Сейчас он уже в Киеве, где удостоился аудиенции президента Владимира Зеленского.
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко ранее заявил, что Маркив "точно не мог быть к этому [убийству журналистов] причастен", но власти Украины продолжают расследование случившегося.
В то же время он указал, что "это были боевые действия и все были предупреждены, что в Славянске стреляют и убивают".
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РоссияДонбассАндреа РоккеллиСлавянскСледственный комитет России (СК РФ)ИталияУкраина
 
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