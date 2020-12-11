https://ria.ru/20201211/rozysk-1588741787.html

СК объявил в розыск украинского бойца за убийство журналиста в Донбассе

СК объявил в розыск украинского бойца за убийство журналиста в Донбассе

Следственный комитет объявил в международный розыск украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого судили в Италии за убийство журналистов в Донбассе, но в... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T12:24

2020-12-11T12:24

2020-12-11T12:27

россия

донбасс

андреа роккелли

славянск

следственный комитет россии (ск рф)

италия

украина

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Следственный комитет объявил в международный розыск украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого судили в Италии за убийство журналистов в Донбассе, но в конце концов оправдали."В суд поступило ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение", - сообщили РИА Новости в пятницу в Басманном суде Москвы.В России украинцу вменяется убийство общеопасным способом по мотивам национальной/политической ненависти. Кого именно – Андреа Роккелли или Андрея Миронова, - не уточняется. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.Маркив, воевавший в Донбассе в составе добровольческого батальона, был приговорен в Милане к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.Вместе с Роккелли под минометным обстрелом погиб его переводчик, российский журналист и правозащитник Андрей Миронов. После пересмотра приговора в Апелляционном суде Милана Маркива оправдали и отпустили на Украину.Сейчас он уже в Киеве, где удостоился аудиенции президента Владимира Зеленского.Замминистра внутренних дел Антон Геращенко ранее заявил, что Маркив "точно не мог быть к этому [убийству журналистов] причастен", но власти Украины продолжают расследование случившегося.В то же время он указал, что "это были боевые действия и все были предупреждены, что в Славянске стреляют и убивают".

https://ria.ru/20191215/1562411422.html

https://ria.ru/20201127/ukraina-1586703585.html

россия

донбасс

славянск

италия

украина

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россия, донбасс, андреа роккелли, славянск, следственный комитет россии (ск рф), италия, украина